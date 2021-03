Regia: Michela Andreozzi

Cast: Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Massimialiano Bruno, Michela Andreozzi

Genere: commedia

Durata:

Produzione: Italia, 2021

Distribuzione: Vision Distribution, Sky Cinema

Data d'uscita: domenica 4 aprile 2021

"Genitori vs Influencer" è una commedia familiare che rappresenta due generazioni a confronto, impersonate da un padre single e una figlia teenager, entrambi alle prese con un mondo dominato dai Social.

Genitori vs Influencer: la trama

Paolo, professore di filosofia, vedovo e single da molti anni, ha dovuto crescere la figlia Simone da solo. Nonostante l'assenza della madre e di una figura femminile nella famiglia, padre e figlia hanno un rapporto sereno e solido. La situazione tra i due, così come la vita della giovane Simone, inizia a cambiare quando la ragazza cresce e inizia a dover affrontare i primi tormenti, dubbi e problemi legati all'adolescenza. Il loro rapporto tranquillo e idilliaco si sgretola davanti ai loro occhi. Simone è sempre più affascinata dal mondo dei Social network, incapace di staccare gli occhi dal suo smartphone. Ma non solo: Simone inizia a vedere l'universo dei Social come il suo futuro, il suo lavoro e sogna di diventare influencer.

Il suo idolo e il suo modello diventano Ele-O-Nora. Il padre per tutta risposta non sopporta il mondo Social che non capisce fino in fondo e che inizia a odiare sempre di più, soprattutto quando si rende conto di quanto Simone ne sia rapita. Paolo, deciso a recuperare il rapporto con la figlia, realizza una campagna contro lo scorretto utilizzo dei Social e Simone diventa la sua web manager. Il sogno della figlia si trasformerà, senza che Paolo se ne renda conto, nella sua nuova occupazione: quella di influencer. Il padre entrerà sempre più in contatto con un mondo che detestava scoprendo quanto possa davvero aprire inaspettate possibilità.