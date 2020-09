Gaza Mon Amour: un piccolo film che racconta la striscia di Gaza con leggerezza

"Gaza Mon Amour" è un vero gioiellino, presentato al Festival di Venezia 2020 nella sezione Orizzonti, diretto da Tarzan e Arab Nasser, un duo di registi che usa l’ironia per trattare un tema drammatico come la situazione palestinese.

Il protagonista della storia è Issa (Salim Daw), un pescatore scapolo di sessant'anni che decide di dichiararsi alla sua vicina vedova Siham (Hiam Abbass). Una piccola vicenda si inserisce così con garbo e ironia nella grande storia della Palestina.

I due cineasti, al loro secondo film, raccontano i silenzi di un uomo non più giovane ma ancora pieno di vita. Issa ci viene presentato sin dalle prime inquadrature come una persona tranquilla. Al contrario del suo amico più giovane che ha un negozio, non ha alcuna voglia di andar via, si vuole sposare e la scoperta di una preziosa statua antica è un colpo di fortuna. Ma siamo in Palestina e a causa di ciò sarà arrestato.

I fratelli Nasser fanno parlare Salim Daw senza parole. Quello che colpisce è il fatto che, se pur recitato in una lingua non comprensibile ai più, il film riesce a essere fruito grazia alla gestualità dell’uomo che parla da sola. Lo stesso si può dire per la donna, che non fa altro che litigare con la figlia divorziata e ribelle.

Assistiamo alla vita quotidiana del popolo palestinese, compresi arresti senza ragione da parte della polizia di Hammas. Tra una passeggiata al porto, un giro al mercato e la difficoltà di dichiarare un sentimento maturo, la pellicola scorre con un ritmo perfetto. Si ride e si prova empatia per i due vecchi innamorati. La coppia composta da Salim Daw e Hiam Abbass è spettacolare e meriterebbe senza alcun dubbio un premio nella sezione Orizzonti che a Venezia propone da sempre piccole chicche degne di nota.

Gaza Mon Amour, un film romantico atipico che ci ricorda come il cuore non invecchia mai

"Gaza Mon Amour" è un concentrato puro di intelligenza e ironia. Dietro la leggerezza apparente del plot c’è tutta la drammaticità della situazione del popolo palestinese. Tuttavia, passa decisamente in secondo piano vista la potenza del racconto dell’amore tra i due protagonisti. La dichiarazione d’amore è assolutamente unica, come la piccola sorpresa che arriva dopo i titoli di coda. Non resta che sperare che un distributore italiano noti “Gaza Mon Amour” per dare la possibilità a tutti di goderne in sala.

Ivana Faranda