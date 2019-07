Titolo originale: Gambit

Regia: Simon Kinberg

Cast: Channing Tatum, Lizzy Caplan

Genere: azione, avventura, fantasy

Durata: N.D

Produzione: USA

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 12 marzo 2020

Non ci sono ancora notizie certe in merito a cast e trama del film Marvel, "Gambit". La Fox ha recentemente firmato l’avvio per la produzione e confermato Channing Tatum nei panni del protagonista.

Gambit: il prossimo supereroe Marvel

Creato dalla penna di Chris Claremont e Jim Lee, Gambit è il protagonista di una serie di fumetti targati Marvel Comics. Apparso per la prima volta sulle pagine di Uncanny X-Men n. 266 (agosto 1990), Gambit è un mutante avente l'abilità di caricare il proprio corpo e gli oggetti, spesso carte da gioco, di energia bio-cinetica prodotta dal suo stesso organismo.

Affascinante ladro, abile truffatore ed impenitente seduttore, questo personaggio è sembrato redimersi non appena entrato fra le file dei pupilli di Xavier e conosciuta la bella Rogue, con la quale ha intrapreso una lunga e incostante relazione, seconda solo a quella fra Ciclope e Fenice.

Venuti a conoscenza dei suoi legami con Sinistro e della parte da lui giocata nel massacro dei Morlocks, molti degli X-Men si sono allontanati da lui per poi ricongiungersi non appena sono venuti a conoscenza del suo reale tentativo di redenzione.

Non sappiamo ancora se la produzione sceglierà di rimanere fedele alla trama originale dei fumetti, o se ci restituirà una personale versione di uno dei supereroi più controversi dell’universo Marvel.

Gambit: le genesi di un action movie

In seguito alla fusione tra Fox e Disney, la realizzazione di "Gambit" ha rischiato più volte di cadere nel dimenticatoio delle produzioni scartate, ma sembra ora essere atteso nelle sale cinematografiche il 14 febbraio del 2020.

Voci non ancora ufficiali ipotizzano la regia di Simon Kinberg, sceneggiatore di lunga data degli X-Men e regista di Dark Phoenix, e la presenza di nuovi e storici mutanti.