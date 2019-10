Titolo originale: Les crevettes pailletées

Regia: Maxime Govare, Cédric Le Gallo

Cast: Nicolas Gob, Alban Lenoir, Geoffrey Couet, Michael Abiteboul, Romain Lancry, David Baiot, Romain Brau, Roland Menou, Thomas Croisière, Félix Martinez

Genere: Commedia, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Francia, 2019

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: 21 novembre 2019

I registi francesi Maxime Govare e Cédric Le Gallo si cimentano in “Gamberetti per tutti”, una commedia irriverente e sopra le righe.

Gamberetti per tutti: come uno sbaglio può cambiarti la vita

Il protagonista di “Gamberetti per tutti” è Mathias Le Goff, un vice campione mondiale di nuoto alla fine della propria carriera sportiva. Invece di godersi una vita tranquilla da ex star in pensione, Mathias è travolto dall’onda mediatica scaturita da dei commenti omofobi da lui fatti e si ritrova a dover fare da allenatore a Les Crevettes Pailletées, una squadra di pallanuoto con l’unico obiettivo di qualificarsi per i Gay Games croati.

Tutto questo potrebbe sembrare una discesa dalle stelle alle stalle a prima vista, ma per lo scorbutico Mathias è invece l’occasione perfetta per fare nuove esperienze e vedere il mondo da un altro punto di vista, allargando i propri orizzonti di vedute.

Gamberetti per tutti: cast e produzione

La pellicola rappresenta il debutto da regista di Cédric Le Gallo, mentre per Maxime Govare si tratta di un nuovo capitolo inserito all’interno di una filmografia all’insegna di un umorismo quasi surreale.

Tra i suoi film precedenti infatti spiccano opere come “Daddy Cool” (2017), storia di un quarantenne immaturo che si ritrova a dover badare a dei bambini scatenati dopo essere stato lasciato dalla compagna, e “Toute première fois”, che narra di un uomo gay che si risveglia una mattina accanto a una donna per la prima volta in vita sua.

“Gamberetti per tutti” è distribuito da Bim Distribuzione.