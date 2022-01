Regia: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

Cast: Lyna Khoudri, Alseni Bathily, Jamil McCraven, Finnegan Oldfield, Farida Rahouadj, Denis Lavant, Cesar 'Alex' Ciurar, Rayane Hajmessaoud, Hassan Baaziz, Salim Balthazard

Genere: Drammatico, colore

Durata: 95 minuti

Produzione: Francia, 2020

Distribuzione: Officine Ubu

Data di uscita: 17 febbraio 2022

"Gagarine", presentato al Festival di Cannes 2020, è un film drammatico francese diretto dagli esordienti Fanny Liatard e Jérémy Trouilh. Il lavoro segue le vicende del complesso residenziale a Ivry-sur-Seine chiamato Cité Gagarine, situato a sud di Parigi, dove la pellicola è stata girata poco prima che venisse demolito nell'estate del 2019.

L'opera prende le mosse dal cortometraggio omonimo del 2015 dei registi. I due hanno intervistato i residenti di Cité Gagarine su richiesta degli architetti che ne stavano progettando la demolizione.

La pellicola è stata premiata al Festival di Roma 2020, ha ottenuto una candidatura agli European Film Awards e 3 candidature ai Lumiere Awards.

Gagarine: la trama

Youri (Alseni Bathily) è un sedicenne che da grande vorrebbe diventare cosmonauta. Il ragazzo è nato e cresciuto nella Cité Gagarine, un complesso residenziale fatto di palazzi di mattoni rossi che, quando fu costruito negli anni Sessanta, era considerato un simbolo architettonico di modernità. Yuri Gagarin inaugurò il progetto che poi prese il suo nome. Si trattava di un'opera urbanistica di trecentosessantacinque appartamenti realizzati in alti edifici, per ospitare tutti gli abitanti delle baraccopoli alla periferia di Parigi.

Con il passare del tempo il degrado a Cité Gagarine è aumentato, tanto da prendere in considerazione la sua demolizione. Youri non vuole rassegnarsi alla 'caduta' di quella che sente casa sua. Mentre i vicini abbandonano le loro abitazioni, il giovane fa di tutto per evitare che la distruzione avvenga.

I registi hanno utilizzato materiali d'archivio dell'inaugurazione della Cité Gagarine, con la visita di Jurij Gagarin, oltre alle riprese effettuate della demolizione dell'edificio nel 2019.