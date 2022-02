Gabrielle Anwar è un'attrice britannica poco conosciuta a causa di una filmografia dove figurano più produzioni minori che film di successo; l'unica pellicola di alto livello a cui ha preso parte è il remake "Scent of a Woman - Profumo di donna" di Martin Brest.

Profumo di Gabrielle Anwar

(Laleham, 4 Febbraio 1970)

Gabrielle Anwar è nata a Laleham, nel Middlesex, il 4 febbraio del 1970 da un’attrice e da un montatore cinematografico di origini persiane.

Decide a soli 15 anni di abbandonare la scuola per dedicarsi alla recitazione. Dopo alcuni ruoli nei programmi della tv inglese, parte per Los Angeles con il suo fidanzato Craig Shaffer per tentare la fortuna a Hollywood.

Tra i primi film in cui recita spicca la sua interpretazione in "Scent of a Woman - Profumo di donna" (1992) accanto ad Al Pacino, un bel remake del già ottimo film italiano recitato da Vittorio Gassman.

Gabrielle Anwar non riesce sfortunatamente a proseguire sulla scia del successo e si ritrova in produzioni minori, seppur interessanti, come “Ultracorpi – L’invasione continua” (1993) di Abel Ferrara; "I tre moschettieri" (1993) e "The Guilty - Il colpevole" (2000). Nel 2011 partecipa alla commedia di Vivi Friedman, "Questioni di famiglia", con Dermot Mulroney e Hope Davis.

L'arrivo anche sul piccolo schermo

Nel frattempo Gabrielle Anwar si dedica anche alla televisione, comparendo in alcune serie TV inglesi molto popolari tra cui spicca "I Tudors" (2007) con Jonathan Rhys-Meyers, dove interpreta però un ruolo minore, quello di Margaret Tudor. Lavora inoltre ad alcuni telefilm americani come “Burn Notice - Duro a morire” (2007 – 2013).

Ha una figlia di nome Willow e in Inghilterra è ancora molto amata come dimostrano i siti dedicati a lei dai suoi fans. Nel 1993 è stata inserita dalla rivista People tra le 50 persone più belle del mondo.

Nel 2017 Gabrielle Anwar riappare in tv nella famosa serie "C'era una volt" in cui interpreta

Paola Mattu Furci