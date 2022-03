Titolo originale: À plein temps

Regia: Eric Gravel

Cast: Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich, Nolan Arizmendi, Sasha Lemaitre Cremaschi, Cyril Gueï, Lucie Gallo, Agathe Dronne, Cyril Masson, Olivier Faliez, Karine Valmer

Genere: Drammatico, colore

Durata: 85 minuti

Produzione: Novaprod, Francia, 2021

Distribuzione: Wonder Pictures

Data di uscita: 31 marzo 2022

"Full Time - Al Cento Per Cento", diretto da Eric Gravel, è un film premiato nella sezione Orizzonti al Festival di Venezia 2021 per la Miglior Regia e Miglior Attrice.

Full time - Al cento per cento: la trama

La pellicola racconta la storia di Julie (Laure Calamy), una giovane che vive in campagna e lavora in un lussuoso hotel di Parigi, conducendo nonostante i sacrifici una vita agiata e serena. La sua più grande ambizione è quella di raggiungere una posizione lavorativa diversa e più gratificante. La donna si presenta ad un colloquio, nella speranza finalmente che sia arrivata la sua occasione.

La sfortuna vuole, però, che proprio in quel giorno viene proclamato uno sciopero nazionale di tutti i trasporti, e per Julie ha inizio l’incubo. La manifestazione rischia di distruggere tutti i suoi sforzi e la sua più grande opportunità, l'unica chance che è non perdersi d’animo e crederci. Correre, correre e non fermarsi, mai fermarsi Julie, puoi farcela...ce la farà davvero?