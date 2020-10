Regia: Christopher Landon

Cast: Vince Vaughn, Celeste O'Connor, Kathryn Newton, Alan Ruck, Uriah Shelton

Genere: commedia horror

Durata: 105 minuti

Produzione: Stati Uniti, 2020

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 12 novembre 2020

“Freaky”, diretto da Christopher Landon, con Vince Vaugh e Kathryn Newton, è un horror comedy a tinte fantastiche su uno scambio di corpi tra una timida e impacciata licelale e un folle serial killer che non si ferma davanti a nulla. Nel corpo di un'innocua diciassettenne per lui diventa facile mietere vittime, ma anche la giovane farà di tutto per riprendersi la proprio vita.

Freaky: la trama

Millie Kessler è una ragazza di diciassette anni spesso presa di mira a scuola dai compagni. Riservata e mite, un giorno si ritrova bersaglio di un pericoloso assassino. Un apparentemente tranquillo uomo di mezza età è infatti in realtà un pericoloso serial killer chiamato il Macellaio e, dopo averla a lungo rincorsa, la raggiunge e trafigge con un pugnale. Millie però riesce a svegliarsi, scoprendo che il suo aspetto è cambiato e ha preso le sembianze del suo presunto assassino. Lui si ritrova così nel corpo di una liceale considerata buona e inoffensiva. Il travestimento si rivela perfetto per il Macellaio che inizia a mietere vittime alla Blissfield High, mentre la Millie nel copro del killer è ormai ovunque con foto segnaletiche e braccata dalla polizia. L'unica cosa che può aiutare e salvare Millie sono i suoi amici, che deve inoltre mette in guardia sul fidarsi di quella che sembra essere la loro amica. Ma il vero problema è che il tempo non è affatto dalla sua parte: ha solo 24 ore prima che lo scambio diventi permanente. Nyla e Joshua, in compagnia del ragazzo di cui Millie è innamorata, Brooker, e la stessa Millie nel corpo del Macellaio, saranno così impegnati in una corsa contro il tempo per fermare la maledizione.