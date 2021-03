Francesco Venditti è un attore e doppiatore romano, figlio dell'attrice, regista, sceneggiatrice e direttrice di montaggio Simona Izzo e di Antonello Venditti.

Francesco Venditti, "figlio dell'amore"

(Roma, 27 agosto 1976)

Francesco Venditti nasce il 27 agosto del 1976 ed è "figlio dell'amore" tra Simona Izzo e il noto cantautore Antonello Venditti, che gli dedicherà la canzone "Peppino". Purtroppo mamma e papà si lasciano quando lui ha solo due anni e il piccolo Francesco si avvicina prestissimo all'universo lavorativo della famiglia Izzo, intraprendendo sia la strada della recitazione che del doppiaggio.

Come doppiatore presterà nel corso della sua carriera la propria voce ad attori del calibro di Ryan Reynolds, Michael Peña, Nicholas Hoult, Diego Luna e Aaron Paul, solo per citarne alcuni.

Il lavoro di attore

Debutta come attore nel 1996 quando recita per Ricky Tognazzi, secondo marito di Simona Izzo, in "Vite strozzate". Lo stesso anno è presente anche in tv nel film "Compagni di branco" di Paolo Poeti, mentre nel 1997 la madre lo recluta in "Camere da letto".

Tognazzi tornerà a dirigerlo insieme alla Izzo in "Io no" (2003), e nella miniserie in due puntate "Il papa buono" (2003), nella serie tv "Mia madre" (2010), e nelle miniserie "Il caso Enzo Tortora - Dove eravamo rimasti?" (2010) e "Svegliati amore mio", dove dietro la macchina da presa ritroverà anche Simona.

Tra le varie interpretazioni per il cinema ricordiamo: "Il cielo in una stanza" (1999) di Carlo Vanzina, in cui è uno dei migliori amici del protagonista, interpretato da Gabriele Mainetti; "Commedia sexy" (2001) di Claudio Bigagli, dove recita con Ricky Tognazzi e con la zia Giuppy Izzo; "Romanzo criminale" nei panni di "Bufalo", componente della Banda della Magliana; "Gas" (2005) di Luciano Melchionna che lo rende protagonista; "Le ultime 56 ore" (2010) di Claudio Fragasso, con Gianmarco Tognazzi, Luca Lionello e Barbora Bobuľová; e "A mano disarmata" (2019) di Claudio Bonivento con Claudia Gerini nel ruolo della giornalista Federica Angeli.

Tanta televisione per Francesco Venditti

Sebbene Francesco Venditti abbia un curriculum di tutto rispetto per quel che concerne il cinema, è tuttavia in televisione che lavora con frequenza.

La zia Rossella, gemella di Simona, lo dirige in "Caro maestro 2" (1997) con Marco Columbro; nelle due stagioni di "Una donna per amico" (1998-1999) e ne "Lo zio d'America" (2002).

Nel 2004 è Britannicus in "Imperium: Nerone" di Paul Marcus, per poi calarsi nei panni di Cristiano Keller ne "La freccia nera" (2006) di Fabrizio Costa, e in quelli di Tonino nella miniserie "Eravamo solo mille" (2006) di Stefano Reali.

Nel 2007 divide la scena con Adriano Giannini e Claudia Zanelli nella miniserie di Rai Uno "L'amore proibito" diretta da Anna Negri, mentre nel 2008 è sul set di "Dottor Clown" di Maurizio Nichetti con Massimo Ghini.

Nel 2012, oltre al già citato "Il caso Enzo Tortora - Dove eravamo rimasti?" di Ricky Tognazzi e "Vi perdono ma inginocchiatevi" di Paolo Bonivento, in cui interpreta Antonio Montinaro, uno dei tre poliziotti della scorta di Giovanni Falcone, è concorrente insieme a Simona Izzo del reality "Pechino Express" dal quale viene eliminato nella quarta puntata.

Torna in tv nel 2021 in "Svegliati amore mio" diretto da Simona Izzo e Ricky Tognazzi nel ruolo di un giornalista gay che cerca di far luce sui danni dell'acciaieria le cui polveri hanno fatto ammalare la figlia della protagonista, interpretata da Sabrina Ferilli.

Daniele Romeo