Regia: Sean Penn

Cast: Katheryn Winnick, Josh Brolin, Miles Teller, Sean Penn, Eddie Marsan, Norbert Leo Butz

Genere: Drammatico

Durata: 107minuti

Produzione: USA, 2021

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: luglio 2021

"Flag Day" è la storia di un uomo costretto a una vita criminale per provvedere alla figlia.

Flag Day: la trama

La storia al centro di "Flag Day" racconta di una figlia che ha dovuto lottare contro i problemi provocati dall’amorevole, ma criminale padre. Egli è infatti un rapinatore di banche e falsario sfuggito all’arresto per sei mesi. La pellicola è basata sull’autobiografia di Jennifer Vogel, intitolata"Film-Flam Man: The True Story of My Father’s Counterfeit Life".

Si tratta di un film drammatico dedicato alla storia di un truffatore. A dirigerlo e interpretarlo è stato chiamato in causa Sean Penn. Il cast che affiancherà l’attore prevede un nome di spicco come Josh Brolin, che sarà affiancato da Miles Teller e dai figli di Sean Penn, ovvero Dylan e Hopper.

Il cast

Nel cast ci saranno anche Norbert Leo Butz, Dale Dickey, Eddie Marsan, Bailey Noble, e Katheryn Winnick. A scrivere la sceneggiatura sarà Jez Butterworth. Mentre i produttori saranno William Horberg, Jon Kilik e Fernando Sulichin. Le compagnie di produzione della pellicola sono invece Wonderful Films, Rahway Road, New Element Films e Clyde Is Hungry Films.

La colonna sonora è stata scritta da Eddie Vedder in collaborazione con Glen Hansard e Chan Marshall. Vedder e Penn tornano dunque a collaborare dopo "Into the Wild", per il quale il musicista compose il primo album da solista, "Music from the Motion Picture: Into the Wild".

Il film è stato prodotto da William Horberg, Jon Kilik e Fernando Sulichincon Wonderful Films, Rahway Road, New Element Films e Clyde Is Hungry Films. In Italia sarà distribuito da Luky Red. Sarà presentato in anteprima in concorso al Festival di Cannes 2021.