Titolo originale: The Little Things

Regia: John Lee Hancock.

Cast: Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto, Natalie Morales, Terry Kinney, Chris Bauer, Joris Jarsky, Isabel Arraiza, Michael Hyatt, Sofia Vassilieva, Tom Hughes, Jason James Richter, Adam J. Harrington, John Kim

Genere: thriller, poliziesco, drammatico

Durata: 128 min

Produzione: USA, 2021

Distribuzione: Gran Via & Warner Bros

Fino all'ultimo indizio è un thriller del 2021 scritto e diretto da John Lee Hancock, con protagonisti i premi Oscar Denzel Washington (“Training Day”, “Glory”), Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”) e Jared Leto.

Leto per la sua interpretazione nel film ha ricevuto la nomination ai Golden Globe come “Miglior attore non protagonista”.

Fino all’ultimo indizio: La trama

Il Vice Sceriffo Joe "Deke" Deacon (Denzel Washington) della contea di Kern è inviato a Los Angeles per un veloce incarico di raccolta di prove. Al contrario, è coinvolto nella caccia al killer che terrorizza la città. L'indagine è guidata dal Sergente Jim Baxter (Rami Malek), il quale, colpito dall'istinto di Deke, gli chiede il suo aiuto non ufficiale. Nel perseguire l'assassino, Baxter ignora il fatto che l'indagine riporti a galla alcune situazioni vissute in passato da Deke, rivelando segreti scomodi che mettono in pericolo molto più del suo caso.

La nascita del film e la distribuzione italiana:

Il progetto ha avuto una produzione lunga quasi trent'anni. La prima bozza del film è scritta da Hancock nel 1993 per essere diretta da Steven Spielberg, ma quest'ultimo rifiuta poco dopo, ritenendo la storia troppo oscura. Successivamente Clint Eastwood, Warren Beatty e Danny DeVito vengono contattati per dirigere il film prima che Hancock stesso decide di esserne il regista.

La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi, ed in contemporanea su HBO Max, a partire dal 29 gennaio 2021, mentre in Italia arriva in noleggio dal 5 marzo 2021 sulle principali piattaforme streaming, tra le quali Prime Video, Apple TV+, YouTube, Chili, Sky Primafila e Infinity TV.

Il primo trailer del film è stato diffuso il 22 dicembre 2020