Film che prevedono il futuro: 7 esempi davvero inaspettati

Durante il corso della storia del cinema, succede spesso che, involontariamente, i registi inseriscano eventi o oggetti che, con il passare del tempo, risultano poi verificarsi in modo del tutto inaspettato. Queste “previsioni” del futuro non sono affatto scontate e vi lasceranno sicuramente con la bocca aperta, per questo abbiamo deciso di stilare una lista con 10 differenti esempi.

Ritorno al futuro parte 2

Nel secondo capitolo di Ritorno al futuro, Marty Mcfly, viaggiando sull’iconica DeLorean DMC12, riesce a raggiungere il 21 ottobre 2015: Una data che, nel 1989 sembrava così lontana e totalmente immersa nel futuro. Sicuramente, rispetto agli anni 80′, le cose sono cambiate, la tecnologia ha invaso totalmente le nostre vite rivoluzionandola, eppure neanche nel 2023 si vedono macchine e monopattini volanti sfrecciare per le strade.

Nonostante ciò, ci sono dei piccoli dettagli inaspettati che la saga è riuscita ad azzeccare alla perfezione. Come prima cosa dobbiamo citare le videochiamate, presenti nella scena in cui Marty viene licenziato dal capo tramite una di queste: ci ricorda indubbiamente le call online, ad oggi sono essenziali, anche nel mondo del lavoro. Esistono altri esempi molto interessanti, come i droni che ormai vediamo spesso sfrecciare in cielo.

Super Mario Bros (1993)

Da qualche settimana è sbarcato al cinema il fantastico film di animazione dedicato a Super Mario, star dei videogiochi Nintendo. Non è però la prima volta che la mascotte videoludica approda nelle sale: Il primo tentativo risale infatti al 1993, con un flop totale che riuscì a diventare un cult dei film trash.

In una delle scene del film, il re dei Koopa distruggere le torri gemelle. Questo evento non può non farci pensare al tragico evento avvenuto solo pochi anni dopo.

The Truman show

The Truman Show, film del 1998, che vede un giovane Jim Carrey come protagonista, è divenuto orami un classico del cinema. La vita distopica di Truman, che è intrappolato in una realtà fittizia, seguito da telecamere costantemente, anche se in maniera più edulcorata, è divenuta realtà con l’avvento dei Reality Show. Dopo la visione del film, andando a seguire questo tipo di programmi, pur consapevoli che i protagonisti sono a conoscenza di essere ripresi, è impossibile non percepire un pizzico di ansia.

Blade runner

Blade Runner, girato nel 1982, è il più grande capolavoro di Ridley Scott. Come spesso accade per prodotti ambientati in un lontano futuro, non è raro vedere elementi che sono entrati a far parte della quotidianità. Non stiamo parlando di Androidi e Cacciatori di Androidi, ma ci riferiamo agli enormi cartelloni pubblicitari animati, presenti su ogni edificio nella pellicola.

Ad oggi, specialmente nelle grandi città come New York, è impossibile non imbattersi in enormi spot pubblicitari digitali, di enormi dimensioni, piazzati sugli edifici più disparati.

2001 odissea nello spazio

In una lista del genere era impensabile non inserire uno dei film migliori mai realizzati. 2001 odissea nello spazio fu per Kubrick una sfida, in cui tentò di indovinare come sarebbe stato l’avvento e l’evoluzione della tecnologia per gli anni a venire.

In questo, il regista, riuscì alla perfezione, soprattutto perché non si basò solo sulla fantasia, ma cercò di creare un opera il più verosimile possibile, chiedendo consulenza anche alla Nasa. Troviamo quindi robot nello spazio, videochiamate, comandi vocali e infine è doveroso nominare le scene sulla luna, estremamente realistiche.

Following

Questo lungometraggio fu, nel 1998 l’esordio di Christopher Nolan, regista ad oggi amatissimo da molti. Il film fu studiato per essere il più economico possibile, volendo creare qualcosa di unico e che fosse come un biglietto da visita per Nolan, ma con un budget estremamente basso.

Per questo motivo il regista fu costretto a dover girare alcune scene direttamente dentro casa sua. Proprio in una di queste, vediamo una porta con su il logo di Batman: personaggio che sarà poi il protagonista della trilogia del cavaliere oscuro, primo grande successo internazionale di Nolan.

Io sono leggenda

Il film, uscito nel 2007, vede Will Smith come interprete di quello che sembra essere l’ultimo sopravvissuto, in una terra infestata da una piaga, che trasforma gli uomini in terribili bestie. Molto affascinante l’ambientazione desolata e post apocalittica in cui si muove il protagonista, dove tutto sembra essere rimasto immutato dal giorno del contagio.

In una delle scene in cui Will Smith passeggia per la città, vediamo che dianzi al cinema è esposta la locandina dell’ultimo film uscito in sala: si tratta di Batman vs Superman, pellicola che sarà effettivamente realizzata anni dopo.

