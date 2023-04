Recensione “Super Mario Bros – il film”: il ritorno al cinema della mascotte più famosa dei videogiochi

Finalmente è arrivato al cinema l’attesissimo film di Super Mario. Vi ritroverete catapultati nel fantastico mondo dei funghi, tra tubi verdi e mattoni fluttuanti. Per tutti coloro che se lo domandavano, sarà rivelata la vita e le origini dei due idraulici Mario e Luigi e di come, dalla città di Brooklyn, siano finiti in un folle universo.

Nintendo sembra che questa volta abbia colpito nel segno, grazie anche alla collaborazione con Illumination Entertainment, nota soprattutto per il popolare Cattivissimo Me. Dopo il flop del 1993, finalmente una delle mascotte più amate di sempre può avere una rivincita cinematografica

Nonostante riuscirà ad incantarvi, purtroppo il film, dalla durata di 90 minuti, non è esente da difetti, ma ne parleremo in maniera più approfondita in seguito.

Indice

Super Mario – Il film – Tutte le informazioni

Trama

Mario e Luigi, due fratelli che vivono a Brooklyn, dopo essersi messi in proprio cercano la giusta opportunità per poter sfondare nel mondo del lavoro. In seguito ad un grave incidente nelle tubature della città decidono di intervenire per dimostrare al mondo la loro abilità. Andando alla ricerca della giusta valvola da chiudere nei sotterranei, trovano però un tubo che li risucchia.

Vengono così catapultati in un altro universo, ma purtroppo il tubo li divide, spedendo Mario nel regno dei funghi, Luigi nel regno di Bowser. Sarà proprio così che entreranno in contatto con il mondo che conosciamo bene, grazie ai tanti videogiochi Nintendo.

Qui l’obbiettivo di Mario, ovvero ritrovare Luigi, si intreccerà con quello della principessa Peach, la quale deve salvare il regno dall’imminente attacco di Bowser. Così inizierà un difficile cammino per Mario, il quale si imbatterà in bizzarre creature, corse in kart e potenziamenti nascosti.

Crediti

Titolo originale : The Super Mario Bros. Movie

: The Super Mario Bros. Movie Regia : Aaron Horvath, Michael Jelenic

: Aaron Horvath, Michael Jelenic Genere : animazione, avventura, commedia, fantastico, sentimentale, fantascienza

: animazione, avventura, commedia, fantastico, sentimentale, fantascienza Durata : 92 min

: 92 min Produzione : Illumination Entertainment, Nintendo

: Illumination Entertainment, Nintendo Distribuzione : Universal Pictures

: Universal Pictures Data d’uscita: 05/04/2023

Recensione

Le aspettative per questo titolo erano molto alte e per alcuni versi sembra averle rispettate, per altri purtroppo ci aspettavamo qualcosa in più. Se l’animazione risulta un piacere per gli occhi, fluida, immersiva e perfetta in ogni dettaglio, non possiamo dire lo stesso della trama, troppo semplice e lineare.

Sembra infatti che il viaggio del nostro eroe sia un cammino estremamente piatto, senza alcuna sorpresa o colpo di scena. Anche i dialoghi stessi spesso apparivano bidimensionali e privi di qualsivoglia profondità. Non ci sia aspettava di certo una storia chissà quanto profonda o innovativa, ma sicuramente sarebbe stata apprezzata un po’ più attenzione al pubblico più adulto amante del brand.

Il sonoro spiccava in maniera particolare, con le stupende musiche pescate direttamente dai giochi, ma rivisitate in maniera eccellente. Andavano infatti ad arricchire e a riempire in maniera armonica tutte le inquadrature, a partire dai primi secondi.

Un’altra piccola nota dolente riguarda il doppiaggio italiano. Mentre Mario e Luigi ci hanno convinto molto, altri personaggi come la principessa Peach, Toad e Donkey Kong non erano proprio il massimo. Forse però nel doppiaggio inglese questa problematica non è presente.

Altro problema che sicuramente non si verifica nel doppiaggio inglese è quello del padre dei fratelli, che per qualche particolare scelta è stato doppiato con un accento americano, quasi a scimmiottatura degli italiani immigrati a Brooklyn. Questo però, se può funzionare in Inglese, ovviamente perde completamente di senso in italiano, dove tutti gli altri personaggi lo parlano appunto benissimo.

Bellissimi tutti gli Easter eggs e i riferimenti alla miriade di videogiochi, così tanti che non passava secondo senza trovarne uno. Frecciatine a Luigi’s Mansion; Mario Odissey; super Mario 64; Yoshi’s island; nemici provenienti da ogni capitolo, come il re Boo, pallottolo Bill e tantissimi altri.

Conclusione

In conclusione possiamo dire che il film è riuscito ad intrattenerci per tutto il tempo. Visivamente sarà un piacere per i vostri occhi, grazie alla stupenda animazione, alla quale è impossibile trovare difetti. Nonostante ciò il risultato sarebbe potuto essere migliore con una trama più avvincente e dialoghi meno piatti e più interessanti. Non possiamo definirlo quindi un capolavoro, ma se siete amanti del brand non potete assolutamente perderlo.

Trailer

Vedi anche: Recensione ”Mia”: una storia d’amore, sofferenza e vendetta