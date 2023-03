Ricordi questa scena in Blade Runner? Le parole sono entrate nell’immaginario collettivo

Blade Runner è un film del 1982 diretto da Ridley Scott. È un’opera di fantascienza liberamente ispirata al romanzo del 1968 Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick. Blade Runner è considerato uno dei migliori film di fantascienza di sempre. Nel 1993 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d’America e nel 2007 l’American Film Institute lo ha posizionato al 97º posto nella classifica AFI’s 100 Years… 100 Movies. Il film ha avuto un sequel nel 2017, Blade Runner 2049, diretto da Denis Villeneuve.

Blade Runner, la trama

Rick Deckard è un ex poliziotto del L.A.P.D. (Los Angeles Police Department) richiamato forzatamente in servizio quando un gruppo di sofisticati androidi Nexus 6 fugge dalle colonie Extra-Mondo e torna clandestinamente sulla Terra. Quello che essi cercano è il loro costruttore, “colpevole” di averli dotati di un aspetto umano e capacità fisiche superiori, ma di una vita molto breve. La caccia di Deckard sarà violenta e serrata, resa più complessa dalla presenza di Rachael, un particolarissimo tipo sperimentale di replicante, femminile quanto e forse più di una donna autentica. Non senza fatica e sofferenza, i Nexus 6 saranno ” ritirati” uno dopo l’altro fino allo scontro finale tra il poliziotto e l’elemento alfa del gruppo, l’angelico demone Roy Batty.

La famosa scena del film

Siamo alla fine di Blade Runner e il monologo pronunciato sotto una pioggia battente dal replicante Rutger Hauer fa il giro del mondo. Scena mai dimenticata e parole entrate nell’immaginario collettivo.

“Ho viste cose che voi umani non potreste immaginare. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione e i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.”

Qui di seguito la famosa scena del film.