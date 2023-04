Le 30 migliori serie tv da vedere su Netflix: novità e consigli – Lista aggiornata ad Aprile 2023

Negli ultimi anni Netflix è una delle piattaforme più popolari al mondo. Diventato ormai un colosso nel campo dello streaming, raccoglie al suo interno ogni tipo di serie tv e film, adatto ad ogni genere ed età. Al suo interno potete trovarvi serie tv originali Netflix o meno, novità e grandi cult, come l’intramontabile Friends.

Che voi siate giovani o adulti, da soli o con amici, ci sarà sempre una serie tv giusta per voi. Se ne state cercando una, siete nel posto giusto: ecco una lista – non una classifica – delle 30 migliori serie tv Netflix che non potete assolutamente perdere!

The Sandman

Tratto dall’omonima serie di fumetti di Nail Gaiman pubblicato dalla DC Comics tra il 1989 e 1996, The Sandman è una serie originale Netflix uscita sulla piattaforma nello scorso 2022. Il protagonista della storia è Morfeo: il re dei sogni. Dopo essere stato intrappolato per molti anni, tornato in libertà, scopre che il suo regno è andato distrutto in sua assenza. Deciso a riportare l’ordine, dovrà tornare in possesso di tre oggetti magici che gli sono stati rubati. Ad affiancarlo in questa impresa ci saranno la sua assistente Lucienne e Matthew, un uomo morto incarnatosi nel corpo di un corvo. Una serie che vi porterà in mondi fantastici e ai limiti dell’assurdo, incontrando Sogno e i suoi fratelli. Tra personaggi Biblici, mitologici e Classici, The Sandman vi catturerà dal primo episodio.

Sex Education

Una serie impertinente e fuori dagli schemi che non ha paura di trattare l’argomento taboo per eccellenza: il sesso. Uscita con la prima stagione nel 2019, la serie ci immerge nella vita di Otis Milburn: un semplice adolescente che vive con sua madre sessuologa. Lui e la sua amica Meeve sono i soliti ”sfigatelli” e ”strani” della scuola, presi spesso di mira da quelli popolari. Ben presto però i due, visto le capacità del ragazzo, decideranno di avviare un business facendo i ”terapisti sessuali” nel liceo. Una serie che che mostra i lati positivi, e negativi, dell’adolescenza e che parla ad adulti e ragazzi, non facendosi problemi a trattare temi ”scomodi”.

Le Regole del Delitto Perfetto

Spesso conosciuta nel suo titolo in inglese ”How to Get Away with Murder’‘ è una serie televisiva statunitense uscita nel 2014 e composta da 6 stagioni, per un totale di 90 episodi. Si tratta di un thriller a sfondo giuridico che ha raccolto moltissimi consensi dal pubblico. La serie racconta della vita privata, e lavorativa, di Annalise Keating, un’avvocatessa e docente che insieme ai suoi 5 migliori studenti affronterà i casi più disparati. La protagonista è interpretata dalla bravissima Viola Davis, che, grazie al ruolo, ha vinto un Emmy e due Screen Actors Award. Intorno a lei ruotano i personaggi di: Wes, Connor, Laurel e Michaela. Ognuno con un proprio tratto distintivo e dal proprio modo di approcciarsi ai diversi casi.

Lidia Poet

Lidia Poet, la prima donna italiana ad entrare nell’Ordine degli Avvocati e ostacolata nell’esercitare la sua professione a causa degli stereotipi di genere nell’Italia di fine 800, è la protagonista di questa nuova serie targata Netflix. Un personaggio determinato ed ingegnoso che non ha paura di ottenere quel che vuole in un mondo maschilista che non ha posto per le donne, Lidia è una grande icona di orgoglio femminista, interpretata dalla bravissima, e bellissima, Matilda de Angelis. Una serie dal ritmo incalzante e dinamico con delle ottime ricostruzioni, dagli abiti agli ambienti. La vicenda, tratta da una storia vera, è scritta bene e in maniera brillante. Se non l’avete visto, correte a recuperarlo prima che esca la seconda stagione!

Cabinets of Curiosities

La serie, uscita nel 2022 e curata dal grande regista Guillermo del Toro è assolutamente da non perdere se siete amanti dell’Horror. Si tratta di un’antologia formata da 8 storie horror e grottesche, dirette ognuna da un regista diverso ma in cui la mano di del Toro è evidente. Un’antologia di storie in cui ci vengono presentate variazioni dell’orrore in tutte le sue sfumature, esplorando la natura del bene e del male, dell’oscuro e del bello. Ogni storia è molto diversa e dal ritmo variabile, alcune più fantasy, altre più realistiche, ognuna con un modo diverso di narrare l’orrore.

Strappare Lungo i Bordi

Che voi siate adolescenti o adulti, non c’è dubbio: la serie di Zerocalcare vi conquisterà tutti con il suo sarcasmo cinico e tagliente e le sue riflessioni profonde e delicate. Uscita nel 2021, prodotta da Netflix e diretta da Zerocalcare, la serie animata è una lunga riflessione sulla vita, sui sogni e sulle speranze di giovani nati tra gli anni 80 e 90: i cosiddetti Millenials. Si tratta di 6 episodi molto brevi in cui Calcare, il protagonista, ripercorre – con salti temporali, digressioni e flashback – parti fondamentali della sua vita, mentre è in viaggio con i suoi amici Sarah e Secco. Una storia che vi porterà su delle vere e proprie montagne russe d’emozioni che vanno dalla battuta esilarante alla commozione. Visto il grande successo avuto, Netflix ha deciso di rinnovarla per una seconda stagione di cui non conosciamo ancora la data di uscita.

Tenebre e Ossa

La serie fantasy ispirata al bestseller young adult di Leigh Bardugo (Shadow e Bones in originale) ha visto da poco uscire la sua seconda stagiona. Da molti ritenuto un ”game of thrones” per ragazzi, Tenebre e Ossa ha riscosso presto un grande successo tra il pubblico diventando una delle migliori serie tv Netflix. La storia è ambientata nell’Inghilterra medievale dove una casta eletta di maghi è in grado di controllare gli elementi. Tra le diverse etnie ci sono conflitti, tensioni e razzismo: a separarle c’è una fitta nebbia nera piena di creature maligne al suo interno. La protagonista, la giovane disegnatrice di cartine Alina Starkov, possiede il rarissimo potere di controllare la Luce: l’unico che potrebbe riuscire a dissipare le tenebre. Una serie in cui troviamo i classici tratti fantasy ma rivisitati in maniera fresca e interessante.

Stranger Things

Come potevamo non inserire una delle migliori serie tv Netflix più seguite degli ultimi tempi? Stranger Things, ideata dai Duffer Brothers, con le sue 4 stagioni e la quinta in produzione, ha raccolto nel tempo un bacino sempre più vasto di fan, ottenendo ben 5 candidature ai Golden Globe e 41 candidature agli Emmy. La storia, ambientata nella fittizia città di Hawkings negli anni 80, segue le vicende di Undi – una ragazzina da poteri soprannaturali – e dei suoi 4 amici Dustin, Mike, Will e Lucas. Ben presto la narrazione vi farà immergere nel mondo oscuro e letale del Sottosopra, dominato da mostri e creature demoniache che i protagonisti si ritroveranno ad affrontare per aiutare l’amico rapito Will. Moltissimi i richiami alle vecchie pellicole cult del tempo come Alien, La Cosa, E.T e molti altri.

9. L’alienista

Una serie uscita per la prima volta nel 2018 e conclusasi nel 2020 che vale sicuramente la pena recuperare. Basata sull’omonimo romanzo di Caleb Carr, la storia – un thriller investigativo – ci porta nella New York di fine Ottocento oscura e priva di leggi in cui opera lo psicologo, qualificato come alienista, Laszlo Kreizler e il suo amico, ed illustratore, John Moore. Tutta la trama girerà sul dover investigare sugli omicidi disumani di un killer che lo psicologo sta cercando di analizzare e comprendere studiando le sue mosse. Una serie dalla trama solida e articolata, con una fotografia tra il noir e l’horror e un’ottima ricostruzione dei costumi e degli ambienti che vi farà immergere perfettamente nell’epoca in cui è ambientata.

Friends

Dopo avervi consigliato delle serie dai tratti più cupi, spezziamo un po’ con Friends: un grande classico intramontabile delle serie tv. Non che questa non vi strapperà qualche lacrima, ma è sicuramente una serie leggera che vi farà fare – anche – moltissime risate e sorrisi. Fin dal primo episodio sarete a casa, entrando a far parte del gruppo formato da Ross, Rachel, Monica, Phoebe, Chandler e Joey. La storia seguirà le vicende di questi cinque personaggi, tra amori, divorzi, matrimoni, convivenza ed esperienze di vita. 10 Stagioni piene di alti e bassi, sorrisi e lacrime, nel corso delle quali non potrete non affezionarvi a questo fantastico gruppo: una cult imperdibile che merita un posto tra le migliori serie tv Netflix.

The Office

Altro grande classico delle serie tv, The Office (U.S) è una sitcom andata in onda nel 2005 e ripresa da uno show inglese già esistente e risalente al 2001. La storia racconta le vicissitudini di una ditta produttrice di carta, la Dunder Mifflin, i suoi dipendenti e il loro capo, Michael Scott, strambo, amorevole e del tutto fuori di testa, interpretato dal grande attore Steve Carrell. Si tratta di un ”mockumentary” – ossia un finto documentario – che vi porterà nelle classiche dinamiche da ufficio con amori, litigi, intrighi, bugie e tradimenti, e in cui ogni situazione verrà estremizzata fino all’assurdo. Sicuramente una storia che vi strapperà molte risate, senza però farsi mancare qualche colpo basso che vi colpirà nel profondo.

The Good Doctor

Questa serie, uscita nel 2017 e ancora in produzione, non ha ricevuto, a nostro parere, i riconoscimenti che merita nonostante non abbia nulla da invidiare alle serie dello stesso genere come Grey’s Anatomy. Il protagonista della storia è Sean: un ragazzo autistico allontanatosi dai genitori e che ha perso sui fratello. Completamente solo, troverà una guida fondamentale: il Dottor Glassman. Sarà proprio quest’ultimo a fargli scoprire l’amore per la medicina, tanto che sarà proprio questa la strada che Sean intraprenderà. La serie non vuole essere un semplice medical drama ma preferisce concentrarsi sull’importanza del ruolo dei medici e della causa d’onore che hanno sposato e mantengono ogni giorno.

Breaking Bad

Si tratta di una serie tv drammatica del 2008, ideata dallo sceneggiatore e regista Vince Gilligang. Entrata ormai tra i cult delle serie tv, con l’iconico protagonista Walter White, un professore di chimica, e Jesse Pinkman, un suo ex studente incontrato per caso, Braking Bad ci porta nel mondo dello spaccio di droghe sintetiche in tutto il mondo. Oltre alla sceneggiatura e la fotografia, di altissimi livelli, il punto di forza della serie rimane il percorso psicologico che i protagonisti compiono nel corso degli episodi. Da quando è stata resa disponibile sulla piattaforma si è aggiudicata il posto tra le migliori serie tv Netflix.

You

Una thriller psicologico tratto dall’omonimo romanzo scritto da Caroline Kepnes. Protagonista della storia è Joe, un librario di New York che un giorno si innamora di Beck, una sua cliente. Non ci vorrà molto però che questo amore si tramuti in ossessione, mostrando la sua vera natura: quella di un maniaco violento ed ossessivo. Una serie attualmente in produzione e dalla trama intricata che vi terrà con il fiato sospeso nel corso di ogni stagione. Da poco, Netflix ha reso disponibile la quarta stagione sulla piattaforma.

Romanzo Criminale

Ambientata tra gli anni Settanta, tra i quartieri della Magliana, Garbatella, Trastevere e Monteverde, Romanzo Criminale è una serie italiana conclusasi nel 2010. La storia ci racconta le vicende della Banda della Magliana, un’organizzazione criminale italiana in ascesa in Italia in quegli anni, seguendo le vicende de il Libanese, il Freddo, Il Dandi e Bufalo. Una serie venuta prima di Gomorra e Suburra che ha dato il via ad un nuovo genere narrativo. Una storia accattivante con bellissimi scenari, ambientazioni e colonne sonore che colpisce soprattutto per il suo realismo, tanto da farci dimenticare di stare guardando una storia realmente esistita.

La Vita Bugiarda degli Adulti

Tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, la serie, diretta da Edoardo de Angelis, racconta l’adolescenza nella Napoli degli anni Novanta. Un mondo soffocante, maschilista, fatto di pregiudizi e violenze. A muoversi in questo scenario è Giovanna: un’adolescente di famiglia ricca che decide però di abbandonare lo stile di vita borghese e ritrovare una zia reietta dalla famiglia. Vittoria, questo il nome di quest’ultima. Una serie di formazione in cui viene affrontato il tema del divario sociale tra una classe borghese in ascesa e un sottoproletariato in continuo declino.

Mare Fuori

Entrando in pochissimo tempo tra le migliori serie tv su Netflix, Mare Fuori ha conquistato il cuore di moltissimi spettatori. La storia segue le vicende dell’adolescente milanese Filippo Ferrari, arrestato durante un viaggio a Napoli per l’assassinio di un suo amico, e Carmine di Salvo, figlio di un’importante famiglia camorrista con il desiderio di rifarsi una vita. Entrambi vengono arrestati nello stesso giorno e portati all’IPM di Napoli. Attraverso flashbacks verrà fatta luce nel passato dei personaggi portandoci in un mondo di droga, violenza domestica e affari di famiglia: una cruda verità che fa parte, troppo spesso, del mondo in cui viviamo.

L’isola e il Maestro

Ambientata nell’isola greca di Passo, l’Isola e il Maestro è una nuova serie Netflix ideata e diretta dal regista greco Christoforos Papakaliatis e si compone, al momento, di una sola stagione da nove episodi. Una storia che fonde insieme il romantico con il crime, facendo continui riferimenti a problematiche attuali e reali. Tutto ruota intorno ai due personaggi di Orestis, musicista e maestro di musica, e Clelia, bellissima e giovane donna di cui il maestro si innamorerà. Alla loro storia d’amore si intrecciano le vicende degli altri personaggi dell’isola, mescolando gli intrighi amorosi con le vicende di traffici illegali e violenze domestiche.

The Haunting of Hill House

Diretta da Mike Flanagan, The Haunting of Hill House è tratta dall’omonimo romanzo di una delle più grandi scrittrici del gotico e dell’horror Shirley Jackson. La serie horror è ambientata nel 1992 e tutte le vicende ruotano intorno ad un casa. La narrazione si svolge su due piani che si sviluppano parallelamente, presente e passato, attraverso continui flashbacks, ricordi e visioni. Una storia di paure e vecchi fantasmi del passato che rivisita, in maniera interessante, l’opera di origine.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina

Se quello che state cercando è una serie tv che mescoli il dramma adolescenziale con l’orrore, le Terrificanti Avventure di Sabrina è quello che fa per voi. Una rivisitazione della famosissima serie ”Sabrina vita da Strega” degli anni 90, dai tratti molto più oscuri e fantasy. Insieme a Sabrina, il suo gatto Salem e la famiglia Spellman, verrete divisi tra il mondo delle streghe e quello di una semplice adolescente in una scuola americana, tra amori, magie e patti con il diavolo.

Mercoledì

Altra serie che mescola il teen drama con l’orrore e il fantastico è Mercoledì. Basata sull’iconico personaggio della Famiglia Addams, con il folle e creativo Tim Burton alla regia, la serie ci porta a seguire le vicende di Mercoledì nella dark accademia per reietti: la Nevermore Academy. In questa rielaborazione del tutto nuova, Tim Burton è appoggiato alla perfezione dall’attrice Jenna Ortega, perfetta per il ruolo della ragazzina stramba e sociopatica con i suoi occhioni grandi e la passione per il nero e la morte.

Dark

Conosciuta anche come ”I segreti di Winden”, Dark è una serie tv tedesca di genere drammatico, thriller e fantascientifico creata da Baran Bo Odar e Jantje Friese. A differenza di Stranger Things, molto più accessibile a un vasto pubblico, questa serie fantascientifica si presenta come più complessa da seguire per via della trama intricata che segue parallelamente diversi piani temporali. Tutta la storia ha inizio quando due ragazzini scompaiono nel nulla nel 2019. Con il protagonista Jonas, la narrazione ci porterà sempre più a scoprire segreti, maledizioni e passaggi temporali che vi terranno con il fiato sospeso fino all’ultima stagione.

La Regina degli Scacchi

The Queen’s Gambit: questo il nome originale dall’omonima mossa scacchista. La miniserie, disponibile su Netflix dal 2020 e con protagonista Anya Taylor-Joy, utilizza gli scacchi per raccontare una storia di sofferenza, emancipazione e rivalsa. Ci troviamo nell’America degli anni 60 e seguiamo la crescita, e l’ascesa, della grande campionessa di scacchi Beth Harmon. Un personaggio complesso e costruito con attenzione che viene seguito in ogni sua mossa dalla cinepresa. Entrerete nella sua vita e ne rimarrete ammaliati per tutti e sette gli episodi. La Regina degli Scacchi, però, è altro che una semplice biografia: è uno spaccato spietato e diretto della società americana degli anni cinquanta e sessanta.

L’altra Grace

Una miniserie tv diretta da Mary Harron e interpretata da Sarah Gadon, basata sul romanzo omonimo di Margaret Atwood del 1996 e ispirata ad una storia vera. Composta di soli sei episodi, è stata pubblicata su Netflix nel 2017. La storia racconta di Grace Marks: una domestica immigrata in Canada arrestata nel 1843 per l’accusa di omicidio del suo datore di lavoro. Un personaggio enigmatico, a metà tra il bene e il male, che ci farà sentire sempre nel limbo tra la scelta di stare dalla sua parte o meno. Con costumi d’epoca e ambientazioni perfettamente ricostruiti, questa serie tv storica vi getterà nella vita da domestiche dell’Ottocento.

Vikings

Rimanendo sulla scia delle serie tv storiche non possiamo non consiglia Vikings. Girata nelle stupefacenti ambientazioni Irlandesi, la storia vi farà immergere nel IX secolo, seguendo l’ascesa del grande guerriero vichingo Ragnarr Lothbrok. Una serie con delle ricostruzioni impeccabili e una cura maniacale per la rievocazione storica, diretta da Michael Hisrt, una garanzia nel campo visto i suoi precedenti lavori come i Tudors ed Elizabeth. Conclusasi con la sesta stagione nel 2021, è un prodotto che va sicuramente recuperato se siete amanti del genere.

Love Death + Robots

Mescolando animazione, stop motion e live action, Love Death + Robots rappresenta, probabilmente, uno dei migliori prodotti dell’animazione contemporanea, prodotta da Blur Studio in collaborazione con Netflix e diretta da Tim Miller. Si tratta di una serie tv antologica, composta da episodi autoconclusivi e brevi, che mescola insieme diversi generi, tecniche di animazione e stili narrativi. Un’opera unica nel suo genere che dimostra come l’animazione non sia, assolutamente, per bambini, ma un genere narrativo dalle infinite potenzialità. Sicuramente merita un posto tra le migliori serie tv Netflix

Arcane

Rimanendo nel campo delle serie tv animate, non possiamo non consigliarvi Arcane, dedicata al mondo di League of Legends. La serie va ad approfondire la storia dei personaggi del gioco, raccontando le loro origini e svelando oscuri misteri. Protagoniste principali sono Vi e sua sorella minore Jinx, intorno alle quali ruotano altri personaggi, ognuno con la sua storia e le sue sfumature. Per rendere al meglio la narrazione, gli sceneggiatori hanno deciso di dividere la storia in tre diverse ere in cui vedremo i personaggi formarsi progressivamente. Una serie dal ritmo incalzante e dinamico che tratta temi come l’amore, la violenza e il tradimento, in maniera naturale, attuale e matura.

Black Mirror

Attualmente in produzione, Black Mirror è una serie antologica composta da cinque stagioni che, stagione dopo stagione, si è guadagnata un posto tra le migliori serie tv Netflix. Ambientata sul futuro ma in realtà ispirata al mondo di oggi, la fiction tratta problemi quanto più attuali: quali sono i pro e i contro delle nuove tecnologie? Il futuro che la serie ci propone è cupo, la tecnologia ha preso il sopravvento e gli umani non sono diventate che macchine senza cervello asservite ad essa. Una serie con una visione non proprio ottimista che può far riflettere molto sul lato oscuro della modernità e del progresso.

Anime False

Anime False è la nuova serie tv turca targata Netflix uscita il 24 Marzo. Protagoniste della storia sono due donne: una madre e una figlia. Fin da subito ci accorgiamo di alcuni piccoli elementi che ci danno le avvisaglie di un rapporto strano. Infatti, le due non hanno una casa ma dimorano in alberghi di lusso, cambiandoli costantemente. La storia, andando avanti, ci svelerà quali sono i motivi e qual è la loro storia, affrontando tempi importanti come il rapporto amore\odio tra la madre e la figlia.

Emily in Paris

Ultima, ma non per importanza, c’è la serie di successo Netflix con Lily Collins. Emily in Paris è perfetta se cercate una serie divertente, romantica e poco impegnativa: una vera ”favola mondana”. Nonostante l’utilizzo di molti clichés e stereotipi, si tratta di una serie apprezzabile che vi terrà compagnia e vi farà immedesimare nei panni dell’intraprendente Emily che, essendo in una favola, non poteva non essere la principessa di cui tutti si innamorano. Ottima per un pomeriggio sul divano con una bella tazza di the, visto la sua leggerezza, merita un posto tra le migliori serie tv Netflix del momento.