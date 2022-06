Sei film sono in uscita questa settimana nelle nostre sale cinematografiche, tra questi anche un grandissimo tuffo nel passato.

Film al cinema dal 9 giugno: uscite nostrane

Andrea Zalone fa il suo esordio come regista con la commedia “Il giorno più bello” con Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri e Violante Placido protagonisti. Aurelio ha ereditato il mestiere di wedding-planner dal padre e guida l’azienda di famiglia. Per tutta la vita ha sacrificato i propri sogni, oggi, complice la crisi e un divorzio alle spalle, sente il bisogno di un cambiamento radicale. È innamorato di Serena, una sua collaboratrice, e con lei sogna di iniziare una nuova vita. Prima di assaporare la libertà, però, Aurelio deve risolvere due questioni non di poco conto: vendere l’azienda e convincere Serena a divorziare da Giorgio, da sempre suo amico.

Questa settimana è in uscita al cinema anche “L’angelo dei muri” un horror italiano diretto da Lorenzo Bianchini con Pierre Richard protagonista. Ambientato a Trieste il film segue le vicende di Pietro un uomo anziano che vive in un vecchio edificio. Per sfuggire ad ogni minaccia esterna Pietro si rifugia dentro un muro dove osserva quello che sta accadendo. Sempre con il timore di essere scoperto tutto cambia quando un giorno si trova davanti una madre disperata con una figlia che sta per perdere la vista.

“Lo chiamavano Trinità” torna al cinema in una nuova versione restaurata ma con lo stesso fascino della pellicola uscita per la prima volta al cinema nel 1970. Il western diretto da E.B. Clucher con protagonisti Terence Hill e Bud Spencer fin da subito ha appassionato gran parte del pubblico e con il passare degli anni è diventato un cult, un film che anche dopo tante visioni non annoia mai.

Film al cinema dal 9 giugno: le altre uscite

Dopo il trionfo al botteghino statunitense e in quello giapponese esce oggi al cinema “Jujutsu Kaisen 0 – The Movie”. Questa trasposizione cinematografica dell’anime segue le vicende di Yuta Okkotsu un sedicenne vittima di bullismo ma con la protezione di un potente spirito. Lo spirito però appartiene a una bambina innamorata di lui, morta in un’incidente stradale. Condannato a morte anche lui da dei stregoni solo grazie all’intervento di un professore della scuola il ragazzo si salverà.

Dalla Svezia arriva il thriller horror diretto da Tord Danielsson e Oskar Mellander “The Other Side”. Una giovane coppia si traferisce in una villetta in un piccolo paese per iniziare una nuova vita. Insieme a loro c’è anche Luis, il figlio di lui, ancora sotto shock dopo la perdita della madre. La nuova compagna cerca di stargli vicino ma tutto cambia quando il piccolo gli racconta di aver trovato un amico nell’altra parte dell’abitazione. Ma quella parte di casa sembra non essere occupata da diverso tempo.

Dalla Spagna arriva invece la commedia “I tuttofare” della regista catalana Neus Ballùs. I protagonisti sono Valero e Pep due operai specializzati in riparazioni idrauliche ed elettriche. Quando Pep deve andare in pensione arriva il momento di trovare un sostituto e la scelta ricade sul giovane proveniente dal Marocco, Moha. Il giovane avrà sei giorni di tempo per dimostrate a Pep di essere all’altezza.

Tomas Barile

09/06/2022