Il mese di agosto si apre con due nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 4 agosto: commedie italiane

Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro sono i protagonisti della commedia diretta da Giovanni Bognetti “Il mammone”. Aldo ha trentacinque anni, è uno stimato accademico, ha una buona indipendenza economica ma vive ancora a casa con i suoi genitori. Stanchi della situazione i due decidono di parlargli per convincerlo ad andare via e prendersi i suoi spazi. Presto però dopo vari tentativi falliti scoppierà una specie di guerra fredda che porterà i genitori ad usare qualunque metodo a loro disposizione per farlo uscire da casa.

L’altra commedia in uscita questa settimana al cinema è “Sposa in rosso” di Gianni Costantino che vede tra i protagonisti lo spagnolo Eduardo Noriega insieme a Anna Galiena, Sarah Felberbaum e Massimo Ghini. Leon e Roberta si incontrano per caso a Malta dove all’uscita dell’aeroporto lo spagnolo accompagna l’italiana in ospedale per partorire. Lui di recente ha perso tutto e lei partorisce un figlio avuto con un uomo sposato che vuole portarglielo via. Con l’arrivo dei genitori di lei l’unica soluzione che trovano e sposarsi. Ma la finzione sarà dura portarla avanti per due persone che non si conoscono affatto.

P.S. Da inizio settimana è presente nelle nostre sale anche il capolavoro del maestro Hayao Miyazaki “Porco Rosso” ambientato in Italia con protagonista Marco, un aviatore con sembianze di un maiale.

Tomas Barile

04/08/2022