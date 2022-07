Il mese di luglio si chiude con due nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 28 luglio: le uscite

Dopo la saga di “47 metri” e “Great White” anche quest’anno torna un film dedicato alla mitica figura dello squalo. James Nunn è il regista di “Shark Bait” con protagonisti Holly Earl e Manuel Cauchi. Quattro ragazzi si ritrovano per una vacanza in una zona balneare. Per completare una notte di baldoria le due ragazze del gruppo decidono di rubare una moto d’acqua, seguite subito anche dai ragazzi. Le loro scorribande sul mare finiscono con il causare un’incidente tra le due moto dove uno dei due ragazzi rimane ferito. Quello che non si aspettano però è l’arrivo di un grande squalo bianco.

L’altro film in uscita questa settimana al cinema è “Vieni come sei” una commedia ispirata ad una storia vera diretta da Richard Wong con Grant Rosenmeyer, Hayden Szeto, Ravi Patel e Gabourey Sidibe protagonisti. Tre ragazzi disabili amanti della bella vita e attratti dalle belle donne decidono di partire per una località di piacere specializzati nelle persone come loro. Con delle famiglie molto protettive sarà grazie al loro autista che riusciranno in una grande impresa.

Tomas Barile

28/07/2022