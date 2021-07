Tre nuovi film sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche in questo terzo appuntamento del mese di luglio.

Film al cinema dal 15 luglio: uscite internazionali

Arriva questa settimana nei cinema il secondo capitolo della saga horror che prende spunto dal gioco presente in molte città Escape Room. In “Escape Room 2 – Gioco mortale” Zoey e Ben già protagonisti del primo capitolo si ritroveranno ad affrontare insieme ad altri quattro superstiti ancora una volta una serie di sfide per uscire dalle varie stanze. Solo giocando di squadra potranno superare le varie prove e scoprire perché proprio loro sono stati scelti.

Tratto dall’omonimo romanzo di Cameron Bloom “Penguin Bloom” con Naomi Watts e Andrew Lincoln protagonisti racconta la storia vera della famiglia Bloom. Samantha è una moglie e una madre di tre figli con una passione sfrenata per il surf. Durante una vacanza però sfortunatamente ha un incidente che le paralizza gli arti inferiori. Ormai depressa però aiutata sempre dalla sua famiglia ritrova la serenità grazie ad una gazza ferita che il figlio maggiore porta a casa.

Film al cinema dal 15 luglio: un documentario

Da oggi nelle sale arriva anche il documentario del vincitore ai David di Donatello Marco Bellocchio “Marx può aspettare”. Presentato a questo Festival di Cannes il film ripercorre attraverso il racconto della sua famiglia, ricostruendo un’epoca, una vicenda tragica che è accaduta al fratello.

Tomas Barile

15/07/2021