Festival di Venezia 2019: programma del 5 settembre

Il programma del 5 settembre del Festival di Venezia 2019 propone in Concorso due film: “A Herdade” di Tiago Guedes alle 16.45 in Sala Grande e alle 22.00 in PalaBiennale e “Gloria Mundi” di Robert Guédiguian in contemporanea alle 20.00 in Sala Grande e in PalaBiennale. Una grande giornata per i titoli Fuori Concorso che vede il meglio del cinema italiano.

Mentre la Mostra del Cinema di Venezia si avvia alla sua conclusione il 5 settembre propone in programma “Gloria Mundi”, l’ultimo lavoro del regista militante Robert Guédiguian che realizza un ritratto di famiglia tra luci e ombre. Nel cast, tra gli altri i suoi attori di sempre Ariane Ascaride, sua compagna nella vita, e Jean–Pierre Darroussin, un’icona della commedia francese.

Il contesto familiare ritorna nel secondo titolo della giornata “A Herdade” del regista portoghese Tiago Guedes, che porta in scena il suo paese negli anni ’40.

I Fuori Concorso e gli altri film del 5 settembre

Tre titoli Fuori Concorso per la giornata del 5 settembre. Si inizia con “Citizen Rosi” di Didi Gnocchi e Carolina Rosi presentato alle ore 14.00 in Sala Grande. Il documentario ripercorre la storia dell’Italia attraverso un’analisi del cinema di Francesco Rosi, partendo da uno dei suoi film più significativi per comprendere la trattativa Stato-Mafia: “Lucky Luciano”.

Alle 21.00 in Sala Giardino, Andrea Segre presenta “Il pianeta in mare“, documentario su Marghera, luogo in cui lavorano operai di molteplici nazionalità, cuore pulsante di un’industria dal futuro incerto.

Alle 22.30 in Sala Grande vengono proiettati i primi due episodi di “Zerozerozero“, serie tv Sky Studios di Stefano Sollima, tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano, incentrata sui traffici di cocaina e sulle conseguenze politiche e mondiali a livello internazionale.

Due appuntamenti per la sezione Orizzonti. Si conosce ben poco di “Borotmokmedi” (“Il criminale”) del georgiano Dmitry Mamuliya, in visione alle 14.15 in Sala Darsena, mentre è ben nota la storia di “Nevia” di Nunzia de Stefano, in cui la triste e drammatica monotonia di una diciassettenne viene interrotta dall’arrivo in città di un circo (17.30, Sala Darsena).

