Festival di Venezia 2019: programma del 1 settembre

Il programma del 1 settembre del Festival di Venezia 2019 propone in Concorso l’ultimo lavoro di Steven Soderbergh “The Laundromat” che vede nel cast Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright, Matthias Schoenaerts, James Cromwell, Sharon Stone e “Wasp Network” di Olivier Assayas. Passa Fuori Concorso “Woman” di Anastasia Mikova e Yann Arthus-Bertrand e due episodi dell’attesissima serie Sky “The New Pope” diretta da Sorrentino.

Festival di Venezia 2019: le pellicole in competizione della giornata

Due i film in competizione previsti per il primo settembre, entrambi tratti da storie reali. Si parte con “The Laundromat”, film ispirato allo scandalo dei Panama Papers scoppiato nel 2015 che vide coinvolto il gotha della politica e della finanza mondiale. Ne è protagonista una vedova/Meryl Streep che inizia a indagare su qualcosa molto più grande di lei. Il film porta il marchio Netflix e sarà proiettata alle 19.30 in Sala Grande con replica alle 20.00 in PalaBiennale.

Il regista francese Olivier Assayas racconta in “Wasp Network” la storia poco conosciuta di un gruppo di spie anticastriste con sede in Florida, che tra gli anni ’80 e ’90 fece una serie di attentati a Cuba. Fanno parte del cast: Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Gael García Bernal, Wagner Moura, Ana de Armas, Leonardo Sbaraglia. In programma alle 21.45 in Sala Grande e alle 22.00 in PalaBiennale.

I Fuori Concorso e gli altri film della giornata

Al Lido oggi Sorrentino presenta Fuori Concorso in assoluta anteprima due episodi della serie Sky “The New Pope” alle 16.30 in Sala Grande. Nel finale della prima stagione avevamo lasciato il giovanissimo Papa Lenny Belardo/Jude Law in preda a un malore dopo un discorso in Piazza San Pietro. Poco si sa di “The New Pope”, su cui il regista ha alzato una cortina di silenzio. É trapelata, tuttavia, la presenza nel cast di John Malkovich nei panni del nuovo pontefice affiancato dal Cardinale Angelo Voiello/Silvio Orlando. Tra i nuovi arrivi Sharon Stone e la rockstar Marilyn Manson, che sicuramente stupirà tutti noi.

L’altro evento di oggi Fuori Concorso è “Woman”, un documentario sull’universo femminile a 360° firmato a quattro mani da Yann Arthus- Bertand e Anastasia Mikova. Appuntamento alle 14.00 in Sala Grande.

Due i titoli della sezione Orizzonti. Il primo è “Revenir” di Jessica Palud in programma alle 14.30 in Sala Darsena. Si tratta di un’opera prima di una giovanissima autrice, con una grande esperienza come aiuto regista dal 2006 e vincitrice nel 2018 di un César Awards con il suo corto “Marlon” (2017).

C’è molta curiosità per il film statunitense “Giants Being Lonely” di Grear Patterson, prodotto dal figlio del regista-pittore Schnabel. L’autore ha un lungo curriculum come artista visivo, e dopo aver collaborato con grandi nomi come Harrison Ford e James Franco ha scelto Venezia per il suo debutto come regista. In programma alle 17.00 in Sala Darsena.

Per il programma completo: programma del 1 settembre.