Estraneo a bordo: la fantascienza fatta con garbo e perizia

Netflix può certe volte anche riservare ai suoi telespettatori delle sorprese decisamente gradite, ed "Estraneo a bordo" è da ritenersi senz'altro iscrivibile fra esse. Per quanto si muova sopra ritmi blandi e pur non essendo la più abbagliante delle pellicole fantascientifiche, questo lavoro diretto da Joe Penna minaccia d'essere un veicolo di genere fra i migliori recenti, messo a punto con garbo e perizia.

Ruotante intorno a un dilemma etico-esistenziale aspro e tragico, la scrittura si dipana lievemente pigra, tuttavia con un incedere di coinvolgimento ragguardevole; e lascia dunque spazio ad una tensione che si accumuli pian piano sino a sfociare in una sequenza finale perfettamente in grado di non concedere alcuno sconto emotivo.

Delle recitazioni incisive

Il fiore all'occhiello del film sono con assoluta certezza le sue recitazioni incisive, coi quattro protagonisti (Toni Collette, Shamier Anderson, Daniel Dae Kim, Anna Kendrick) impegnati ad abilmente configurare dei personaggi che avrebbero avuto vita altrimenti incerta, non essendo stati essi caratterizzati scrittorialmente in maniera impeccabile.

Nel complesso quindi, diremmo che "Estraneo a bordo", nonostante il passo soffice, si presenti agli occhi dello spettatore come un'esperienza emozionalmente greve quand'anche provante, ma ricca di fascino e attrattivamente capace di catturare l'attenzione e di mantenerla lungo pressoché tutto il suo corso.

Mirko Tommasi