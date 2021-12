Ero in guerra ma non lo sapevo (2022)

Regia: Fabio Resinaro

Cast: Francesco Montanari, Laura Chiatti, Juju Di Domenico e Alessandro Di Tocco

Genere: biografico, drammatico, colore

Produzione: Italia, 2021

Durata: 93 minuti

Data di uscita: 24 gennaio 2022

"Ero in guerra ma non lo sapevo" è un film di Fabio Resinaro, con Laura Chiatti e Francesco Montanari. Il film racconta in maniera coinvolgente gli ultimi giorni di vita di Pierluigi Torregiani, titolare di una gioielleria alla periferia nord di Milano, ucciso in un agguato dai Pac, Proletari Armati per il Comunismo, nel 1979.

Ero in guerra ma non lo sapevo: la trama

Milano, fine anni ‘70. Pierluigi Torregiani, un gioielliere che si è fatto da sé, subisce un tentativo di rapina in cui muore un giovane bandito. Non è stato lui a sparare, ma molti giornali lo accusano di essere un giustiziere borghese. La tensione politica dell’epoca lo rende un obiettivo perfetto per i PAC, gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti, che individuano in lui un colpevole da punire. Torregiani e la sua famiglia ricevono minacce di morte: il pericolo è così concreto che gli viene assegnata una scorta. Ma le intimidazioni non si fermano: sempre più invasive, lo condizionano nel lavoro e soprattutto nei rapporti con i famigliari, che si consumano fino a sfiorare la rottura. Ero in guerra ma non lo sapevo racconta un uomo che, sotto attacco suo malgrado, vive una profonda crisi familiare che si 'ricompone' solo dopo la sua morte, avvenuta per mano di sedicenti rivoluzionari.