Titolo originale: Empire of Light

Regia: Sam Mendes

Cast: Olivia Colman, Colin Firth, Toby Jones, Crystal Clarke, Tanya Moodie, Micheal Ward

Genere: drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

Dopo "1917", Sam Mendes torna dietro la macchina da presa per dirigere "Empire of Light". Il film vanta nel suo cast la presenza di Olivia Colman, Colin Firth, Toby Jones, Crystal Clarke, Tanya Moodie e Micheal Ward. Partecipa alla pellicola in veste di direttore della fotografia Roger Deakins, giunto alla quinta collaborazione con il regista dopo “Jarhead”, “Revolutionary Road”, “Skyfall” e “1917”.

Empire of Light: la trama

Non sono stati ancora rivelati grandi dettagli sulla trama; quel che è certo è che si tratta di una dramma romantico che ha come scenario un bellissimo cinema sulla costa meridionale dell'Inghilterra degli anni '80.

Regia e cast

L'ultimo lavoro di Sam Mendes prima di "Empire of Light", suo nono lungometraggio, è stato il bellico "1917" del 2019, interpretato da George MacKay e Dean-Charles Chapman, affiancati da un cast che comprende Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth e Benedict Cumberbatch.

Olivia Colman, oltre ad aver aumentato la sua notorietà con l'acclamata serie "The Crown" (2019-2020), è stata diretta da Maggie Gyllenhaal, al suo esordio alla regia di un lungometraggio, in "The Last Daughter".

Tra i nomi noti del cast spicca inoltre Colin Firth, che era stato diretto da Mendes già in "1917", ha interpretato prima di impegnarsi in questo progetto "Il giardino segreto (2020) di Marc Munden, e "Supernova" (2020) di Harry Macqueen.