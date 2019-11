Ellen Pompeo è un'attrice americana, famosa per il ruolo di Meredith Grey in "Grey's Anatomy", medical drama in produzione dal 2015.

Ellen Pompeo, la dottoressa più famosa della tv

(Everett, 10 novembre 1969)

Ellen Pompeo nasce il 10 novembre del 1969 a Everett, città della contea di Middlesex nello stato del Massachusetts. Le sue origini sono italiane, e precisamente di Gesualdo, un paesino in provincia di Avellino. La piccola Ellen ha quattro anni quando perde prematuramente la mamma e, rimasta sola con il papà venditore, cresce nei dintorni di Boston fin quando, ormai diplomata, non decide di andare a vivere a New York, dove inizia a lavorare prima come baby sitter, poi come cameriera.

É il 1996 quando di nuovo a New York partecipa a uno spot e viene notata da un agente pubblicitario che le organizza una serie di provini tra cui uno per l'Oréal, che la sceglie per una serie di spot.

Successivamente la frizzante Ellen Pompeo compare in lavori di diversa natura: nella serie tv "Law & Order - I due volti della giustizia" (1996 e poi 2000), in "Strangers with Candy" (1999), nel videoclip degli Stereophonic "Have a nice day", nella commedia con Mia Farrow "Coming Soon" (1999).

Da New York a Hollywood, il successo televisivo

Nel 2001 Ellen è sempre più convinta che la sua strada sia quella della recitazione, proprio per questo motivo decide di stabilirsi a Los Angeles. Dopo alcuni episodi di serie tv, nel 2002 entra nel cast di "Moonlight Mile - Voglia di ricominciare" diretto da Brad Silberling, con Jake Gyllenhaal, Dustin Hoffman e Susan Sarandon, e in quello di "Prova a prendermi" di Steven Spielberg con Tom Hanks e Leonardo DiCaprio, mentre l'anno dopo appare in "Daredavil" nei panni della segretaria di Matt Murdock, interpretato da Ben Affleck, anche se molte sue scene vengono tagliate, e in "Old School" di Todd Phillips.

Il 2003 è un anno d'oro anche da un punto di vista sentimentale: Ellen, infatti, conosce e si fidanza con il produttore Chris Ivery, con il quale convolerà a nozze nel novembre del 2007 e con cui avrà tre figli, Stella Luna nel 2009, Sienna May, nata da madre surrogata nel 2014, e Eli Christopher nel 2016.

Nel 2004 partecipa nel ruolo di Missy Golbergh, all'undicesimo episodio della decima e ultima stagione di "Friends", dal titolo "La danza del poliziotto" e recita nei panni dell'ex ragazza di Jim Carrey in "Se mi lasci ti cancello" in alcune scene che verranno omesse da Michel Gondry.

La lunga avventura di "Grey's Anatomy"

Pur avendo lavorato per produzioni di rilievo, Ellen Pompeo non è ancora un volto facilmente identificabile e non ha avuto ruoli particolarmente importanti. La sua vita professionale subisce tuttavia una svolta decisiva nel 2005 quando viene scelta per interpretare Meredith Grey in "Grey's Anatomy", famoso medical drama della ABC creato da Shonda Rhimes. Tra il 2006 e il 2007 viene premiata con due Satellite Award e un SAG Award, oltre a ricevere una nomination ai Golden Globe come Miglior Attrice di serie tv e, nel corso del tempo, tre People's Choice Awards.

Stefano Mazzola