Regia: Fernando Trueba

Cast: Javier Cámara, Sebastián Giraldo, Aida Morales, Whit Stillman, Patricia Tamayo, Juan Pablo Urrego

Genere: Drammatico

Durata: 1136 minuti

Produzione: Colombia, 2020

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di Uscita: N.D.

"El olvido que seremos" è un film di genere drammatico diretto da Fernando Trueba, ambientato negli anni '70 in Colombia nella cittadina violenta di Medellin. La pellicola racconta la storia di Héctor Abad Gómez, stimato medico, professore universitario e padre di famiglia.

El olvido que seremos: in prima linea per i diritti umani

Héctor Abad Gómez è un uomo che oltre a occuparsi dei suoi cari, è in prima linea per i diritti umani, preoccupandosi e prendendosi cura dei bambini nati in famiglie povere e disagiate. La sua casa è un nido di amore e tolleranza, concetti in cui lui crede fortemente e che lui ha sempre trasmesso ai suoi figli.

Improvvisamente accade l'inaspettato e un cancro gli porta via per sempre una delle sue figlie. Hector reagisce con disperazione e rabbia, buttandosi a capofitto nelle cause sociali e divenendo un vero attivista.

I detentori del potere, nella classe politica, ingaggiano una lotta con le battaglie di Héctor e fanno di tutto per metterlo a tacere. La sua storia viene narrata e vista con gli occhi del suo unico figlio maschio, Hector Abad Facionlince, divenuto scrittore ed autore del romanzo da cui Trueba ha tratto la pellicola.