Arturo è un manager in carriera, un uomo di successo, tanto preso dal lavoro da non rendersi conto che l’algoritmo che ha creato lo renderà superfluo nella sua azienda. In un attimo perde lavoro, posizione e fidanzata, nonché tutti gli amici. Per mantenersi e non rimanere senza un tetto sulla testa, si rimbocca le maniche e si adatta a lavorare come rider per FUUBER, una grande multinazionale, colosso della tecnologia. Arturo riempie la sua solitudine con Stella, un ologramma nato da una app sviluppata dalla stessa FUUBER. Ma dopo la prima settimana di prova gratuita, quando è ormai legato alla figura di Stella, non può permettersi di rinnovare l’abbonamento. Arturo troverà la forza per risollevarsi, o almeno ci prova con tutto se stesso. La speranza è quella di ritrovare l'amore e la libertà perdute: ma veramente esistono?