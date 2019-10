Regia: Martin Turk

Cast: Nikola Djuricko, Iva Krajnc, Miha Rodman, Ronja Matijevecm Jerman, Klara Kuk, Matija Valant, Tine Ugrin, Jakob Cilensek

Genere: Drammatico, colore

Durata: 91 minuti

Produzione: Italia, Slovenia, Croazia, 2019

Distribuzione: Quasar Multimedia

Data di uscita: n/d

“Don’t Forget to Breathe”, il nuovo film di Martin Turk, è stato presentato in anteprima mondiale alla diciassettesima edizione di Alice nella Città.

Don’t Forget to Breathe: una storia di crescita

La storia di Klemen, giovane protagonista del film, viene scompaginata durante l’estate in cui suo fratello Peter si invaghisce dell’amica Sonja. Questi sentimenti sconvolgeranno la familiare routine dei due fratelli e Klemen si troverà a dover fare i conti con il senso di abbandono derivato dal fatto che il fratello non passi più le giornate a giocare a tennis con lui.

Questa solitudine, mescolata con una gelosia che il ragazzo non sa ancora come gestire a causa della propria età, lo porterà a compiere azioni di cui potrebbe pentirsi amaramente. Si tratta quindi di una pellicola in pieno stile bildungsroman, incentrata sulla profonda precarietà della prima adolescenza.

Don’t Forget to Breathe: cast e produzione

“Don’t Forget to Breathe” è scritto e diretto da Martin Turk, il quale fa trapelare sprazzi autobiografici all’interno della vicenda. La pellicola è una coproduzione di Italia e Slovenia, cosa che rispecchia a pieno l’origine triestina del regista, a cavallo tra due paesi simili e diversi allo stesso tempo.

Tra le opere di Turk troviamo “Good Day’s Work” (2018), drammatica storia di un disoccupato, e “Doberdob: Roman Upornika” (2015), ambientato durante la Prima Guerra Mondiale.

All’interno del cast figurano attori quali Nikola Djuricko (“Buon Anno Sarajevo”, 2012); Iva Krajnc (“We’ve Never Been to Venice”, 2008) e svariati interpreti esordienti provenienti dall’area geografica dei Balcani.

Il film è distribuito dalla Quasar Multimedia.