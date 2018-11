Regia: Francesco Invernizzi

Genere: Documentario, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, Svizzera, Francia, USA, 2018

Distribuzione: Magnitudo con Chili

Data di uscita: 10 dicembre 2018

"Dinosaurs" è un documentario diretto da Francesco Invernizzi, nelle sale italiane solo il 10, 11 e 12 Dicembre 2018, distribuito da Magnitudo con Chili.

Dinosaurs: il fascino di grandiose creature preistoriche

Utilizzando un approccio assolutamente scientifico, Francesco Invernizzi con "Dinosaurs" racconta al pubblico l'affascinante storia delle creature preistoriche più amate di sempre, su cui grandi e piccini amano fantasticare.

I resti del T-Rex e di tutti gli altri esemplari esposti nei musei di Storia Naturale sono reali? Come arrivano nei luoghi visitati ogni anno da milioni di persone?

Il documentario di Invernizzi risponde a interrogativi sulle origini di questi animali giganteschi e sulla loro evoluzione a partire dagli scavi nelle praterie del Wyoming e del Sud Dakota. In queste zone, infatti, vennero ritrovate le ossa dei dinosauri, poi portate in laboratorio, dove - con il supporto di esperti - ripresero la loro forma originaria.

Gli scheletri ammirati dagli avventori dei musei sono per lo più riproduzioni, poiché di esemplari originali nel mondo ce ne sono pochissimi. Le ossa di questi animali antichissimi - a oggi - vengono studiate nei più importanti laboratori del pianeta, assemblate e poi custodite nelle gallerie più esclusive o nelle case d'asta dove sono contese da collezionisti e prestigiosi istituti scientifici.

"Dinosaurs" compie dunque un entusiasmante viaggio - restituito allo spettatore attraverso immagini in 8k girate in Italia, Svizzera, Francia, USA (South Dakota, North Dakota, Wyoming, Colorado) - per porsi sulle tracce dei giganti della preistoria, i più misteriosi e amati di sempre.

Dinosaurs: la regia

Francesco Invernizzi, oltre a dirigere il documentario "Dinosaurs" è amministratore delegato di Magnitudo film, società di distribuzione attenta a far conoscere al grande pubblico cinematografico film d'arte, costruiti con capacità tecniche fotografiche e registiche, in cui l'elemento scientifico è il valore aggiunto, di un lavoro prezioso sia da un punto di vista narrativo che cognitivo.