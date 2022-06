Regia: Umberto Riccioni Carteni

Cast: Max Giusti, Paolo Calabresi, Ilaria Spada, Manuela Zero, Grazia Schiavo, Dado, Vittoria Castagnotto, Michele La Ginestra, Simona Marchini, Mauro Coruzzi

Genere: Commedia

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

"Dicono di te" è un film diretto da Umberto Riccioni Carteni, scritto da Igor Artibani, Max Giusti e Giuliano Rinaldi.

La pellicola è prodotta da Rodeo Drive con Rai Cinema.

Dicono di te: la trama

Giancarlo (Max Giusti) è un uomo di successo. Lavora come autore tv, ha soldi e amore nella sua vita. Le cose si complicano quando il cugino Bernardo (Paolo Calabresi) irrompe nella sua esistenza. Tutto quello che Giancarlo ha costruito negli anni sembra andare in rovina. Bernardo si vanta di un antico rito di paese che gli donerebbe il potere di sentire cosa dicono le persone alle spalle degli altri. Giancarlo viene così a sapere che i colleghi lo disprezzano e gli amici che conosce da sempre non lo hanno mai sopportato più di tanto. Anche sul piano sentimentale, l'uomo si rende conto che il suo amore non è poi così corrisposto: la moglie Elena (Ilaria Spada), giornalista che sogna lo scoop della vita, sembra lo tradisca con Raul (Michele La Ginestra), un famoso e facoltoso imprenditore. Nel momento in cui capisce che anche il suo lavoro sta per andare a rotoli, Giancarlo cerca di tornare a galla e vendicarsi dei torti subiti.