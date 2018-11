Regia: Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt

Cast: Joana Barrios, Abílio Bejinha, Chico Chapas, Carloto Cotta, Vítor de Almeida, Carla Maciel, Anabela Moreira, Margarida Moreira, Hugo Santos Silva

Genere: Drammatico, colore

Durata: 92 minuti

Produzione: Portogallo, Francia, Brasile , 2019

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 18 aprile 2019

"Diamantino" è un drammatico, diretto da Gabriel Abrantes insieme a Daniel Schmidt, con protagonisti Carloto Cotta e Cleo Tavares. La pellicola ha vinto durante iil Festival di Cannes 2018 il premio "Semaine de la Critique".

Diamantino: la storia di un icona del calcio e del suo ritiro

"Diamantino" racconta la storia di un calciatore di fama mondiale interpretato da Carloto Cotta, una stella nascente sulla quale ogni società è pronta a investire milioni e simbolo della sua nazione: il Portogallo. La sua carriera, però, viene stroncata quando un giorno Diamantino, come per magia, perde totalmente il suo genio calcistico. Il ragazzo incredulo, decide però di non abbattersi e si mette alla ricerca di un nuovo scopo nella vita. L'ex giocatore dovrà affrontare bizzarre vicende, tra visioni mistiche e incontri con figure surreali, come barboncini giganti e figure pastello superkitsch. A questa situazione già di per se abbastanza delirante e complessa si aggiungono i conflitti e i grandi temi della contemporaneità, come il neo-fascicmo, l'antieuropeismo, la crisi dei rifugiati e la xenofobia.

Diamantino: l'opera prima di Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt liberamente ispirato al campione di Cristiano Ronaldo

"Diamantino" nasce dall'incontro del cineasta Gabriel Abrantes con il coetaneo Daniel Schmidt. Entrambi trentaquattrenni, l’uno portoghese ma nato negli Stati Uniti, e l’altro statunitense, Abrantes e Schmidt aveva già diretto insieme un cortometraggio quattro mani "A History of Mutual Respect" nel 2010 e un mediometraggio "Palacios de pena" nel 2011. "Diamantino" rappresenta per entrambi il vero e proprio debutto dietro la macchina da presa ma sopratutto un omaggio non esplicito al grande campione portoghese Cristiano Ronaldo, infatti, il protagonista di questa pellicola è stato costruito in tutto e per tutto sull’immagine pubblica del fuoriclasse.