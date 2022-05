Titolo originale: Haeojil Gyeolsim

Regia: Park Chan-wook

Cast: Wei Tang, Go Kyung-pyo, Hae-il Park, Yong-woo Park, Lee Jung-hyun

Genere: Drammatico

Durata: Corea del Sud, 2022

Distribuzione: Lucky Red

"Decision to Leave" è un film diretto da Park Chan Wook, presentato in Concorso al Festival di Cannes 2022, interpretato da Tang Wei, Park Hae-il, Lee Jung-hyun, Vai Kyung-pyo e Park Yong-woo.

La pellicola è stata acquisita dal servizio di streaming di film indipendenti Mubi ed è distribuita nelle sale da Lucky Red. Il film ha per protagonista un detective che si si innamora della principale sospettata nella sua ultima indagine per omicidio, addentrandosi in un mondo soprannaturale. Il film è prodotto da Moho Films, che ha prodotto molti altri lavori di Park, ed è presentato da CJ ENM, lo studio di “Parasite”.

“Decision to Leave” è co-scritto da Park e Jeong Seo-kyeong, che ha già lavorato con il regista per: “Sono un cyborg, ma va bene” (2006) “Thirst” (2009) e “The Handmaiden”.

Decision to Leave: la trama

Hae Jun è un detective impegnato nelle indagini relative alla morte misteriosa di un uomo nelle montagne coreane. La principale sospettata è la vedova della vittima, per la quale Hae Jun sente una forte attrazione.