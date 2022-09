Trama

Trailer Regia: Riccardo Chemello

Cast: Wade Briggs, Stuart Martin, Frida Gustavsson, Sebastian Croft, David Morrissey, Radu Andrei Micu, Ionut Grama, Luke Roberts, Madalina Bellariu Ion, Alice Cora Mihalache

Genere: Drammatico

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 28 ottobre 2022 “Dampyr”, film action fantasy basato sulla serie a fumetti creata da Mauro Boselli e Maurizio Colombo, segna l’esordio alla regia di Riccardo Chemello. Il film è prodotto da Eagle Pictures, Sergio Bonelli Editore, con la sua Bonelli Entertainment, e Brandon Box. Dampyr: la trama del film Durante gli anni Novanta nel corso della guerra dei Balcani, Harlan vive fingendosi un Dampyr, ossia un essere metà uomo e metà vampiro, in grado di liberare i villaggi dalle maledizioni che, a detta dei superstiziosi, sono legate al mondo dei vampiri. Harlan è ossessionato dagli incubi e nel corso di una missione in cui deve liberare dei soldati attaccati dagli esseri assetati di sangue, scopre di essere realmente un Dampyr.

Il protagonista dovrà imparare a controllare i suoi poteri e scoprire le sue origini. Nella sua avventura sarà affiancato da una vampira rinnegata e da un soldato che cerca vendetta. La produzione “Dampyr”, la cui direzione editoriale è affidata a Michele Masiero, è uno dei personaggi più longevi e apprezzati della Sergio Bonelli Editore. "Dampyr" il film è interpretato da Wade Briggs nei panni del protagonista (“Still Star Crossed”, “Please Like Me”, "Foundation", "His Dark Materials"), affiancato da Stuart Martin nei panni di Emil Kurjak ("Jamestown", "Medici", "Crossing Lines") e Frida Gustavsson in quelli di Tesla ("Dröm", "Eld Lagor", "Arne Dahl", "Vikings: Valhalla"). Il Bonelli Cinematic Universe si inserisce nell'ambito del progetto di Bonelli Entertainment, il braccio produttivo dedicato allo sviluppo di progetti cinematografici e televisivi basati sui suoi personaggi.