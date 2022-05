Regia: Fausto Brizzi

Cast: Enrico Brignano, Ilenia Pastorelli, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Valeria Bilello, Claudia Potenza, Carlotta Natoli, Marco Messeri, Gabriele Pignotta, Francesca Nerozzi, Luca Angeletti, Valeria Fabrizi

Genere: Commedia

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: Natale 2022

"Da grandi" è una commedia diretta da Fausto Brizzi, interpretata da Enrico Brignano, Ilenia Pastorelli, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Brizzi e da Franco Amurri. Il film è il reboot del cult degli anni Ottanta.

Il regista, dopo i successi di "Notte prima degli esami", "Maschi contro femmine", il seguito "Femmine contro maschi", e i due capitoli "Poveri ma ricchi" e "Poveri ma ricchissimi", racconta con questa pellicola il desiderio di diventare adulto, che ogni bambino esprime almeno una volta nella vita.

Da grandi: la trama

I piccoli che vogliono diventare grandi in questa pellicola sono ben quattro. Nella loro versione adulta hanno le sembianze di Enrico Brignano, Ilenia Pastorelli, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Marco, Tato, Serena e Leo hanno 9 anni e sono amici per la pelle che si difendono a vicenda dai dispetti dei compagni di scuola. Tutti e quattro hanno in comune dei genitori che non si prendono adeguatamente cura di loro: quelli di Marco dimenticano il suo compleanno, sbagliano torta e regalo, lo umiliano per la pipì a letto e lo obbligano a badare alla sorellina-peste Silvia. Tato abita con la mamma single, che pensa a cercare l’amore della sua vita. Serena ha a che fare con un padre che la vorrebbe campionessa di tennis, infine Leo, è molto amato dai nonni che lo crescono al posto dei genitori scomparsi in India. La sera in cui si festeggia il compleanno di Marco nello spegnere le candeline i quattro amici esprimono lo stesso desiderio: diventare grandi. É così che i ragazzini si ritrovano nei corpi dei coetanei dei genitori, pur conservando il loro modo di pensare.