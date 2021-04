Da 5 Bloods - Come fratelli: una pigra odissea nella giungla

Lo stato d'animo con il quale si approccia un film da ben oltre le due ore, ma pur trovandosi al cospetto di un'opera foss'anche scorsesiana o di intrattenimento puro stile Marvel, non può esser dei migliori. E la lieve difficoltà a digerire una storia cruda e bislunga di commedia nera (in ambedue i sensi) si manifesta chiaramente nell'avanzare del racconto; e al di fuori di alcune scene di guerra certamente ben allestite se non anche eccitanti, non c'è poi moltissimo in questo docu-dramma di Spike Lee targato Netflix da poterne rimanere realmente elettrizzati.

Il regista, v'è da dire, ci mette, dentro alla pellicola, un buon vigore, oltre che tutta la sapienza tecnico-estetica che l'autore di "BlacKkKlansman" ha irrefutabilmente in dotazione. Tuttavia egli non è propriamente in grado, qui, perduto in una certa artificiosità narrativa unita a delle francamente spropositate autoindulgenze dialogiche, a far appassionare oltremisura il pubblico a questa sorta di identitaria caccia al tesoro post-bellica.

L'elemento più forte: la recitazione

L'elemento più forte di "Da 5 Bloods" è plausibilmente la recitazione, la quale offre una certa garanzia di soddisfazione nonostante, come già posto in evidenza, lungaggini palesi ed inoltre un'eccessiva gravosità nel messaggio. Di tutto il valevole cast, Delroy Lindo, in special modo, articola la sua performance su gestualità ampie e ricchi monologhi che non lascino adito a dubbi in merito al suo coinvolgimento totale nella caratterizzazione fina e disperata del personaggio.

Spike Lee, in definitiva, sfrutta a dovere e, diremmo, furbescamente il momento storico attuale per proseguire nella sua marcia per la causa afro-americana; e naturalmente la vicinanza agli ideali propugnati rende facilmente meno ardua la fruizione. In tutti i modi, non si può dire che questa pellicola sia di facile avvicinamento, soprattutto per uno spettatore occasionale. I momenti scintillanti ci sono, tuttavia non sufficienti, a nostro avviso, ad elevare il film fra i migliori lavori del regista di Atlanta.

Mirko Tommasi