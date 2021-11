Titolo originale: Cry Macho

Regia: Clint Eastwood

Cast: Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola, Horacio Garcia Rojas, Ana Rey, Sebestien Soliz, Eduardo Minett, Brytnee Ratledge, Ramona Thornton

Genere: Drammatico, colore

Durata: 104 minuti

Produzione: USA, 2021

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 2 dicembre 2021

"Cry Macho – Ritorno a casa", è un film diretto, interpretato e prodotto dal Premio Oscar® Clint Eastwood. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures. l film è ispirato all’omonimo romanzo ‘Cry Macho’ di N. Richard Nash, che ha scritto la sceneggiatura della pellicola assieme a Nick Schenk. Eastwood ha prodotto il film assieme ad Albert S. Ruddy, Tim Moore e Jessica Meier, con David M. Bernstein come produttore esecutivo.

Cry Macho - Ritorno a casa: la trama

Clint Eastwood interpreta il ruolo di Mike Milo, ex stella del rodeo e ora allevatore di cavalli in declino, che nel 1979 accettò l’incarico di un ex boss di riportare a casa il figlio dal Messico. Per poter raggiungere il Texas i due furono costretti a percorrere strade secondarie, trovando sul loro cammino imprevisti e difficoltà. In questo complicato ritorno a casa la strana coppia dovrà confrontarsi in maniera inaspettata. Mike si ritroverà a fare i conti con se stesso, alla ricerca di un riscatto che non sapeva nemmeno di desiderare. In questo film 'on the road' i due protagonisti scopriranno di poter stringere legami e provare affetti di sicuro non in programma.

Cast e tecnici

Oltre al grande Clint, fanno parte del cast: Eduardo Minett nel ruolo del giovane Rafo, qui al suo debutto cinematografico, Natalia Traven ("Collateral Damage", "Soulmates" per la TV) in quello di Marta, Dwight Yoakam ("Logan Lucky", "Sling Blade") interpreta l’ex impiegato di Mike, Howard Polk. Il cast include inoltre Fernanda Urrejola ("Blue Miracle", "Narcos: Mexico" per Netflix) nel ruolo di Leta e Horacio Garcia-Rojas ("Narcos: Mexico" per Netflix, "La querida del Centauro" per la TV) in quello di Aurelio.

Il direttore della fotografia, nominato ai premi BAFTA, è Ben Davis ("Tre manifesti a Ebbing, Missouri", "Captain Marvel"), mentre lo scenografo è Ron Reiss, che ha già collaborato con Eastwood ("Richard Jewell" e "The Mule"). Al montaggio il premio Oscar® Joel Cox ("Unforgiven"), che ha collaborato a moltissimi film del regista, e il montatore David Cox ("Den of Thieves", assistente al montaggio in “Richard Jewell” e “The Mule”). Ad occuparsi dei costumi Deborah Hopper, che ha divide il set col regista da diversi anni. Le musiche sono di Mark Mancina ("Moana").