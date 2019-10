Regia: Justin Dec

Cast: Charlie McDermott, Anne Winters, Elizabeth Lail, Peter Facinelli, Talitha Eliana Bateman, Tom Segura, Jordan Calloway, Tichina Arnold, P.J. Byrne, Austin Zajur, Lana McKissack, Jeannie Elise Mai, Lisa Linke, John Bishop, Marisela Zumbado, Willow Hale, Dillon Lane, Jonny Berryman, Dirk Rogers, Ramsay Philips, John Barbolla

Genere: Horror, thriller, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 14 novembre 2019

“Countdown” è un film a metà tra l’horror e il thriller, diretto da Justin Dec e incentrato sulla storia di un’infermiera con tre giorni da vivere.

Countdown: c’è un’app per tutto

In un mondo in cui ormai gli smartphone e le app rappresentano una parte della nostra vita talmente radicata da sembrare a tratti irrinunciabile, “Countdown” immagina la possibilità di scoprire il giorno e l’ora precisi della propria morte con un semplice tap di un dito su uno schermo.

È ciò che succede alla protagonista della pellicola, un’infermiera, la quale, spinta dalla curiosità morbosa e dalla voglia di partecipare a quello che sembra essere diventato un fenomeno globale, decide di scaricare l’app Countdown e scopre di avere soltanto tre giorni di vita rimanenti.

All’inizio reagisce con scherno alla notizia, affermando come l’app debba essere per forza un falso e come i numeri sul suo telefono siano soltanto numeri, ma nel corso del film si rende conto progressivamente di essere spiata e perseguitata da una figura soprannaturale legata a Countdown.

Countdown: cast e produzione

Il film rappresenta il debutto nel campo dei lungometraggi per il regista Justin Dec, già famoso per una serie di fortunati corti tra cui figurano “Boats” (2013), la storia di una barca senziente in stile Cars, e “Jennifer Lawrence Is Coming” (2013), una divertente vicenda di due amiche che aspettano l’arrivo di una terza, la quale si rivela essere niente meno che la famosa attrice hollywoodiana.

Il cast vanta al proprio interno interpreti come Charlie McDermott (“Frozen River - Fiume di ghiaccio”, 2008); Anne Winters (“Mom and Dad”, 2017); Peter Facinelli (“Gangster Land”, 2017).

Il film è distribuito da Eagle Pictures.