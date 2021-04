Cosmic Sin: una meravigliosa orrendezza

Esiste una categoria di film, i quali arrivano finanche a piacere da tanto che sono brutti. "Cosmic Sin" vi rientra, in questa categoria, adeguatamente. L'assistere traboccanti di aspettative alla performance per quanto appisolante di un Bruce Willis lievemente stagionato che in corazza si staglia contro dei marziani irosi potrebbe, effettivamente, risultare come un privilegio non da poco.

"Cosmic Sin" è, diremmo, un'ilare sagra del nonsense, messa in scena in maniera dozzinale, innestata sopra un impianto sceneggiatoriale che parrebbe scarabocchiato da uno studente di cinema alle prime armi, in mezzo al quale i topoi della fantascienza non potrebbero essere più maldestramente, se non anche rigorosamente bistrattati.

Il perfetto film di serie B

Al netto dell'innegabile carisma emanato dalla "stella" facentevi capo, questo film si presenta come il perfetto film di serie B, pacchiano quanto basta a far ridere lo spettatore della completa irragionevolezza alla quale egli è (volontariamente, va da sé) costretto ad assistere sullo schermo, oltreché delle sciocchezze visul-dialogiche impunemente profuse lungo la praticamente totalità della narrazione.

Concludendo, il viaggio offerto da "Cosmic Sun" può senz'altro apparire estenuante, e in effetti lo è, ma così docilmente adagiato sull'orlo fra il divertimento e la noia che forse un tentativo di visione lo si potrebbe anche, sebbene coraggiosamente, fare.

Mirko Tommasi