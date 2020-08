Titolo originale: Tout ce qu'il me reste de la révolution

Regia: Judith Davis

Cast: Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas, Simon Bakhouche, Mélanie Bestel, Nadir Legrand, Mireille Perrier, Yasin Houicha, Pat Belland, Samira Sedira, Slim El Hedli, Emilie Caen, Jean-Claude Leguay, Maxence Tual, Samir Guesmi

Genere: Commedia, colore

Durata: 88 minuti

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: Wanted

Data di uscita: 27 agosto 2020

“Cosa resta della rivoluzione” (titolo originale “Tout ce qu'il me reste de la révolution”) è una commedia francese diretta e interpretata dall'attrice Judith Davies, al suo debutto alla regia e incentrata, come si evince dal titolo, sul mito delle lotte rivoluzionarie del '68 e sullo stato odierno della società, tra la sinistra di una volta e il suo attuale stato di crisi.

Cosa resta della rivoluzione: il declino inesorabile della classe medio-borghese

La pellicola realizzata da Agat Films& Cie di Robert Guediguian,produttori de “Il giovane Karl Marx”, racconta la storia di Angele, interpretata dalla stessa Davis, una giovane urbanista parigina che combatte con la sua società, e si sente colpevole di essere “nata troppo tardi”.

Una commedia politica dove la protagonista volge al mondo uno sguardo indignato ed alienato, frustrata professionalmente da un lavoro che non riesce a trovare il giusto spazio in un contesto sordo della Francia odierna, non troppo dissimile anche dalla cara Italia.

Angele si sente disorientata di fronte alla mancanza di un impegno politico concreto da parte di una generazione oramai divorata dall’attuale stato sociale, incapace di affermarsi, sottopagata e sfruttata. Per sopravvivere torna a vivere a casa del padre, rimasto ancora ancorato agli ideali maoisti e, istituendo un piccolo collettivo civico, si cimenta nel tentativo disperato di invocare la necessità di un cambiamento.

Figlia di attivisti, è rimasta sola insieme al padre a difendere l’alto valore degli ideali, dopo l’abbandono della madre che all’impegno politico ha preferito ritirarsi in campagna e la scelta della sorella di entrare nel mondo degli affari.

Cosa resta della rivoluzione: tra dilemmi e l’avvento del mcDonald’s

"Cosa resta della rivoluzione" è nato dal mio desiderio di confrontarmi per l’ennesima volta con l’ingombrante totem rappresentato dal maggio del ‘68, ingombrante perché ogni volta che nasce un movimento di contestazione, sembra lo si debba sempre per forza confrontare con il maggio francese. Come se non fossimo autorizzati a reinventare modelli di impegno politico perché sembrano sempre al di sotto di quelli nati in quel periodo"

Queste le parole della regista e attrice.

In "Cosa resta della rivoluzione" assistiamo alla rappresentazione di una moderna eroina, in bilico tra Don Chisciotte e Bridget Jones, circondata da bizzarre figure come l’aspirante fidanzato Said, a cui presta il volto Malik Zaidi, animato da uno spirito neo francescano e romantico e una sorella triste e ingrigita da un marito rampante alienato ed alienante.

Il lungometraggio è nato da uno spettacolo teatrale scritto dalla stessa Davis e viene distribuito nelle sale da Wanted Cinema.