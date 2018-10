Regia: Jeferson De

Cast: Lázaro Ramos, Tonico Pereira, Nicole Bahls, Juliana Alves, Ailton Graça, Dadá Coelho, Antonio Pitanga, Rocco Pitanga, Francisco Gaspar, Teka Romualdo, Hélio de la Peña, Lellêzinha, Juan Paiva, Bnegão

Genere: commedia, colore

Durata: 86 minuti

Produzione: Brasile, 2018

Distribuzione: n.d

Data di uscita: n.d

Jefferson De con “Correndo Atrás” celebra la vita, esaltando i risvolti positivi che essa può avere, raccontando la storia di un uomo di mezza età, apparentemente senza speranze, che riesce a dare una svolta alla sua esistenza tramite le ambizioni calcistiche di un giovane ragazzo.

Correndo Atrás: la forza dei sogni

Paulo Ventania è un uomo di mezza età che ha inseguito il successo per tutta la vita, non riuscendo però mai a raggiungerlo. Per tirare avanti si accontenta di vendere cianfrusaglie nel traffico della popolosa Rio, ma un giorno un fortuito incontro gli darà finalmente l’opportunità che tanto aveva sperato. Attraversando la periferia della città, Ventania incontra Glanderson, un giovane ragazzo con il sogno del pallone, dotato inoltre di un discreto talento, a discapito del suo inconveniente fisico di avere solo tre dita a un piede. Paulo ha piena fiducia nel ragazzo e si improvvisa così come suo manager. Insieme i due attraverseranno tutto il paese in cerca di contatti e di opportunità, dando iniziò a una divertente avventura che cambierà le loro vite.

: l’amore per il pallone

Da Pelé a Neymar, nei giorni passati e in quelli moderni, il calcio rappresenta da sempre un pilastro della cultura brasiliana e la più grande ambizione di ogni ragazzo del posto. "Correndo Atrás" cattura al pieno questo spirito, restituendo allo spettatore un frizzante quadro generale dei sogni di una generazione di giovani e anziani di un paese strabiliante ed enigmatico, che sta ancora scoprendo il suo potenziale.