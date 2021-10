Corrado Oddi è un interprete cinematografico, televisivo e teatrale e doppiatore italiano.

Corrado Oddi, una carriera tra cinema, televisione e teatro

(Avezzano, 2 giugno 1971)

Corrado Oddi nasce il 2 giugno 1971 ad Avezzano, dove vive tuttora. Dopo essersi laureato in Materie Letterarie presso l’Università La Sapienza di Roma, unisce agli studi la formazione presso il “Centro di Cultura Popolare per il Teatro“ diretto da Ugo De Vita, specializzandosi in dizione, recitazione, improvvisazione, drammaturgia e il perfezionamento presso il Laboratorio di alta specializzazione del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

Inizia la sua carriera in ambito cinematografico nel 1988, nel film drammatico “Ragazzi de Borgata” di Bruno Vani.

Nel 2005 esordisce nella fortunata serie televisiva “Carabinieri 6”, diretta da Sergio Martino, nel ruolo di Cesare Falasca.

Nel 2008 prende parte alla seconda stagione di un'altra fiction, "Butta la luna 2", ispirata all'omonimo best seller di Maria Venturi. Sempre nel 2008 é sul grande schermo con la commedia "L'allenatore nel pallone 2", sequel de "L'Allenatore nel pallone" diretta da Sergio Martino, nelle vesti del dirigente accompagnatore dell'immaginaria squadra provinciale lombarda di nome Longobarda, al fianco di Lino Banfi alias Oronzo Canà, e con il film generazionale “Ultimi della classe”, sotto la regia di Luca Biglione, nel ruolo del Professor Gransasso.

Nel 2009 é Antonio Piccaluga in un episodio di “Amore criminale”, la serie tv che racconta storie di donne vittime di violenza. Nel 2010 esce nelle sale dei migliori cinema italiani "La bella società", per la regia Gian Paolo Cugno, che lo vede al fianco, tra gli altri, di Raoul Bova, Maria Grazia Cucinotta, Giancarlo Giannini, Enrico Lo Verso. L'anno successivo Oddi lavora ancora per il grande schermo con “Almeno tu nell’universo”, una commedia che sfocia nel drammatico diretta da Andrea Biglione.

Gli anni Dieci del nuovo millennio

Dal 2012 al 2017 Oddi alterna televisione e grande schermo. Partecipa, infatti, a numerose fiction: "I Cesaroni 5" nelle vesti del Ragionier Bettoni Bettoni e "Che Dio ci aiuti", entrambe per la regia di Francesco Vicario; "Squadra antimafia 6", per la regia di Kristoph Tassin, dove interpreta il ruolo di Giuseppe Lombardi, uno dei killer a servizio della sanguinaria famiglia dei fratelli Ragno; "Romanzo siciliano", diretto da Lucio Pellegrino, nei panni del Dottor Gaudenzi; "Il paradiso delle signore", sotto la regia di Monica Vullo, nei panni del giornalista Ferri. Ma nel 2014 é anche tra i protagonisti del cortometraggio scritto e diretto da Lisa Riccardi dal titolo “Ad occhi chiusi”, un viaggio nel mondo dell'omosessualità femminile quando incontra l'adolescenza. E nel 2015 é nel cast del film drammatico “Storie sospese”, diretto da Stefano Chiantini.

Nel 2017 viene scelto da Matilde D'Errico per interpretare in "Frontiere Speciale Giulio Regeni" il ruolo del medico legale Vittorio Fineschi, coordinatore dell'equipe che aveva riscontrato i segni delle violenze subite sul corpo del ricercatore friulano scomparso al Cairo e ucciso nel 2016.

Graziano Conversano lo vuole invece per affidargli nel docufilm, di grande ricostruzione storica, "Giovanni Falcone c'era una volta a Palermo" il ruolo del Magistrato ucciso a Capaci dalla mafia il 23 maggio 1992: una interpretazione che gli vale premi e riconoscimenti per meriti

Nel 2019 il regista Alessandro Tresa vista la sorprendente somiglianza con il criminale, lo recluta per interpretare Massimo Carminati nel docufilm "Il furto del secolo. La Genesi di Mafia Capitale", che racconta i fatti accaduti nella notte tra il 16 e il 17 luglio 1999, quando la Banca di Roma all’interno del Palazzo di Giustizia di Piazzale Clodio, venne presa d’assalto.

Nel 2020 Corrado Oddi è John Brown nella serie televisiva “Surivanorok”, diretta dal regista Modestino di Nenna. Il 2021 inizia per lui con la consegna del Premio Vincenzo Crocitti International come attore in carriera per essersi distinto nel panorama nazionale ed internazionale per "professionalità, arte e doti di sensibilità umana".

Sempre nel 2021 é sul set de “The Catalani”. Modestino di Nenna lo sceglie inoltre per il cortometraggio dai forti toni sociale “Cristan e Sally”, e per il film “Il filo segreto”, dove interpreta il fantasma del giovane Giovanni Verga, che all’interno del palazzo Baronale De Capua, nel cuore di Altavilla, incontra quello di Costanza di Chiaromonte e inizia con con lui un lungo viaggio tra ricordi ed emozioni.