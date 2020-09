[tab title="Trama"]

“Corpus Christi”, diretto da Jan Komasa prende spunto da un fatto realmente accaduto, attraverso la storia di un giovane tormentato e di un Paese profondamente chiuso in se stesso. Il film ha ricevuto numerosi premi tra cui la nomination all'Oscar per Miglior Film Straniero. Presentato alla 76ª Mostra del Cinema di Venezia, alla 44ª edizione del Toronto International Film Festival, “Corpus Christi” ha ottenuto quindici candidature e 11 premi ai Polskie Nagrody Filmowe.

Daniel è un giovane fragile e tormentato. Recluso all'età di vent'anni in un centro di detenzione a causa di un grave crimine commesso e di altri reati minori. La sua massima aspirazione e il suo sogno erano quelli di diventare sacerdote, obiettivo ormai impossibile da raggiungere a causa di una fedina penale non immacolata che lo influenzerà per tutta la vita. La sua profonda trasformazione spirituale e presa di coscienza lo spingono però a tentare qualsiasi cosa nonostante il suo oscuro passato. Un passato dal quale potrà redimersi solo attraverso una fede che sente di dover sempre seguire.

Inviato in un paese lontano dal riformatorio, durante un permesso lavorativo e ancora in libertà vigilata, Daniel indossa gli abiti da sacerdote iniziando ad amministrare la parrocchia della piccola comunità. Creduto un prete e sentendo finalmente di aver coronato il suo sogno, sostituisce l'attuale parroco, circondato da fedeli che lo seguono e stimano.

Un duplice equilibrio