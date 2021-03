Contagion: un thriller angosciante dove l’umanità combatte un virus mortale

Tra il 2009 e il 2010 il mondo venne funestato da una pandemia influenzale nota come influenza suina. Nello stesso periodo Soderbergh firmava la regia di "The informat!" avvalendosi della sceneggiatura di Scott Z. Burns. I due, colpiti dall’evento epidemico, protrassero la loro collaborazione per un nuovo film ispirato alla diffusione globale di un virus mortale. Così, nacque "Contagion", pellicola pensata per il grande pubblico ma contraddistinta da accuratezza scientifica.

La pandemia vissuta su più livelli: familiare, scientifico e dell’informazione

Il contagio è vissuto su più livelli: nell’ambito quotidiano, in cui un normale famiglia è stravolta dal primo caso della terribile malattia portato da uno dei suoi componenti; in ambito medico, in cui gli scienziati e chi è a capo di organismo predisposti alla tutela della salute pubblica, lavorano freneticamente per arginare la diffusione del virus, curare i malati e nello stesso tempo suggerire consigli ai decisori politici; infine, si affronta la delicata questione dell’informazione durante un evento catastrofico di tale portata.

Cosa dire alla popolazione? E soprattutto, come combattere chi diffonde notizie false o di natura complottistica? Sembrerebbero domande di secondo piano quando c’è in ballo la pelle di milioni di persone. Ma non è così. Nell’epoca della perpetua connessione al web, nulla accadde senza che il mondo dei blogger abbia la sua da dire. Senza che qualcuno, anche solo per tornaconto personale, sfrutti la situazione per avere visibilità o per smuovere il suo esercito di follower. Una tragedia nella tragedia che si consuma da un po’ di tempo nella nostra società.

L’esperimento di Soderbergh: immergere la nostra società nell’apocalisse di una pandemia

Soderbergh fa un esperimento: capta la maggior quantità di realtà racchiudibile in un film di un’ora e tre quarti e la immerge in un contesto tanto verosimile quanto apocalittico. E l’esperimento non si sofferma esclusivamente sulla parte più tragica della vicenda, non racconta solo la disperazione. Uno dei punti di forza di "Contagion" è proprio questo: la descrizione dell’evento che si intreccia su più link narrativi restituisce un appeal documentaristico, accrescendo il senso di angoscia di cui è pervasa la narrazione. Cupa e verosimile, la pellicola è dotata anche di ritmo incessante che sottrae inevitabilmente credibilità e coerenza ad alcuni passaggi o rende poco tridimensionali altri. La sommatoria finale però restituisce un thriller psicologico ben ordito, affascinante e terribilmente probabile.

Riccardo Muzi