Titolo originale: Dieses bescheuerte Herz

Regia: Marc Rothemund

Cast: Elyas M’Barek, Philip Noah Schwarz, Nadine Wrietz, Uwe Preuss, Karin Thaler, Lisa Bitter, Lena Meckel

Genere: commedia, colore

Durata: 104 minuti

Produzione: Germania 2017

Distribuzione: M2 Pictures

Data di uscita: 8 novembre 2018

Marc Rothemund dirige una commedia agrodolce pronta a rubarvi il cuore: “Conta su di me” segna infatti l’amicizia tra lo scapestrato trentenne Lenny, e il giovane quindicenne David, affetto da un grave difetto cardiaco.

Conta su di me: un incontro che cambia la vita

Lenny (Elyas M’Barek) è un trentenne immaturo, che ha come sua unica priorità il divertimento. David (Philip Noah Schwarz) è solo un ragazzo di quindici anni, che purtroppo è colpito da una grave malattia cardiaca, che si pensa sia impossibile curare. Le vite di entrambi, apparentemente così diverse, si intrecciano però quando il padre di Lenny (Uwe Preuss), un rinomato cardiologo che ha in cura lo stesso David, ordina al figlio di prendersi cura del ragazzo. Dopo un iniziale imbarazzo, Lenny decide di accettare e di far vivere a David al meglio i suoi ultimi giorni, spingendolo a scrivere una lista di desideri, che entrambe si impegneranno a realizzare, dando il via a una serie di situazioni comiche e improbabili. Per entrambi, questo incontro segna l’inizio di un’amicizia intensa e sincera.

Conta su di me: la storia vera di una commovente amicizia

Presentato alla 48esima edizione del Giffoni Festival, “Conta su di me” rapisce il cuore del pubblico e si aggiudica il premio Gryphon Award 2018 nella sezione Generator +13. Il regista tedesco Marc Rothemund porta sui grandi schermi una toccante storia vera, che grazie alla sua vena poetica intrisa di speranza, approfondisce un tema delicato come la malattia giovanile, senza però appesantire. Il candidato all’Oscar Marc Rothemund ci regala così un altro meritevole successo, che non ci deluderà.