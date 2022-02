Constantin Costa-Gavras, nome d'arte di Constantinos Gavras è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico greco naturalizzato francese i cui film spesso affrontano temi socialmente importanti come scandali politici e denuncia sociale.

Constantin Costa-Gavras, il cinema è il suo Eden

(Loutra-Iraias, 12 febbraio 1933)

Constantin Costa-Gavras nasce a Loutra-Iraias il 12 Febbraio del 1933. Il padre fece parte della resistenza e dopo la guerra fu incarcerato con l'accusa di comunismo. Trapiantato in Francia, esordisce sul grande schermo con il thriller "Vagone letto per gli assassini" (1965), al quale seguono "Il 13° uomo" (1967) e "Z - L'orgia del potere" (1969) sulla dittatura dei colonnelli in Grecia, premiato con l'Oscar come Miglior Film Straniero.

Successivamente realizza: nel 1970 "La confessione" sulla dittatura in Cecoslovacchia, nel 1973 "L'Amerikano" sulle dittature filoamericane del Cile e dell'Uruguay, nel 1975 "L'affare della sezione speciale", ambientato in una Parigi occupata dai tedeschi. Nel 1982 Constantin Costa-Gavras dirige "Missing", che ricordiamo per la delicatezza con cui affronta lo spinoso tema dei desaparecidos in Cile, per la bravura degli interpreti, un indimenticato Jack Lemmon e una bravissima Sissy Spacek, che recitano rispettivamente il ruolo di padre e moglie del giornalista americano che vuole raccontare i fatti accaduti, durante e dopo il colpo di stato di Pinochet. Il film per la sua bellezza vince meritatamente la Palma d'Oro a Cannes.

Ancora successi per Constantin Costa-Gavras

Nel 1989 Constantin Costa-Gavras si dedica a "Music Box" sul processo di Norimberga con la brava Jessica Lange; mentre nel 1997 è la volta di "Mad City", pellicola di denuncia sullo strapotere dei mass media con Dustin Hoffman e John Travolta. Del 2002 è "Amen", contestato per il riferimento a papa Pio XII, mentre del 2005 il particolarissimo "Cacciatore di teste". Uno dei suoi ultimi lavori è "Verso l’Eden" (2009) sul tema dell'immigrazione illegale in Europa, con Riccardo Scamarcio.

Nel 2008 Costa-Gavras ha presieduto la giuria internazionale del 58esimo Festival di Berlino.

