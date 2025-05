Milano si prepara al Best Movie Comics and Games 2025: anteprime, ospiti e eventi imperdibili

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Best Movie Comics and Games 2025 si svolgerà a Milano il 7 e 8 giugno, un evento che promette di attrarre appassionati di cinema, fumetti e videogiochi. Tra le tante novità, l’anteprima del live-action di Dragon Trainer, che si terrà domenica 8 giugno. La manifestazione, organizzata da Duesse Media Network e diretta da Giorgio Viaro e Paolo Sinopoli, si svolgerà presso il Superstudio Più in via Tortona. Sarà un fine settimana ricco di eventi, con ospiti di spicco e attività per tutti i gusti.

Anteprima di Dragon Trainer e la presenza dei Criticoni

Uno dei momenti più attesi della manifestazione sarà l’anteprima del film live-action Dragon Trainer, prevista per domenica 8 giugno alle ore 16.30. Questo adattamento porta sul grande schermo le avventure di Hiccup e Sdentato, personaggi amati della trilogia animata. La proiezione rappresenta un’opportunità unica per i fan di scoprire come la storia sia stata reinterpretata in un formato nuovo e coinvolgente.

In aggiunta, il sabato sera sarà animato dalla presenza dei Criticoni, un collettivo di cinefili composto da Davide Marra, Federico Frusciante, Mattia Ferrari e Francesco Alò. Questi esperti del settore porteranno a Milano il loro format di successo, che ha già riscosso grande successo nei teatri italiani. Il loro intervento sarà dedicato al cult di Hayao Miyazaki, Porco Rosso, e si svolgerà sabato 7 giugno alle ore 20. Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di cinema d’animazione e per coloro che desiderano approfondire il lavoro di uno dei più grandi registi giapponesi.

Ospiti d’eccezione: Natalia Tena e il panel con Gabriele Mainetti

Il programma del Best Movie Comics and Games 2025 include anche la partecipazione di Natalia Tena, nota attrice britannica di origini spagnole. La sua carriera è stata segnata da ruoli iconici, come Nymphadora Tonks nella saga di Harry Potter e Osha ne Il trono di spade. Natalia sarà presente sabato 7 giugno per un panel in cui condividerà esperienze e aneddoti della sua carriera. Inoltre, i fan avranno l’opportunità di incontrarla durante una sessione di firmacopie e photo opportunity, rendendo l’evento ancora più interattivo e coinvolgente.

Un altro momento di grande interesse sarà il panel con il regista Gabriele Mainetti, previsto per sabato 7 giugno alle ore 18.00. Mainetti, noto per il suo lavoro in film come Lo chiamavano Jeeg Robot, discuterà insieme a Leo Ortolani, Nicola Nocella e Filippo Mazzarella sul tema “Disgraziata la terra che ha bisogno di eroi”. Questo incontro offrirà spunti di riflessione sul ruolo degli eroi nel cinema contemporaneo e sull’importanza della narrativa fantastica.

La chiusura con Cristina D’Avena: un concerto da non perdere

Come tradizione, l’evento si concluderà con un concerto di Cristina D’Avena, un’icona della musica per bambini e della cultura pop italiana. La cantante, che ha accompagnato generazioni di spettatori con le sue sigle, porterà sul palco un live imperdibile, presentando un repertorio che include le canzoni più amate. La sua presenza rappresenta un momento di festa e nostalgia, perfetto per chiudere un weekend dedicato alla celebrazione della cultura pop.

Il Best Movie Comics and Games 2025 si preannuncia come un evento ricco di emozioni, incontri e sorprese, capace di attrarre un pubblico variegato e appassionato. Con un programma così ricco, Milano si prepara a diventare il fulcro della cultura pop per un intero weekend.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!