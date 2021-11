La magica doppia dolcezza di "Clifford"

"Clifford" è un film dolcissimo e carico di tenerezza, capace di emozionare un pubblico di tutte le età. Ideale per i più piccoli, è da considerasi di genere fantastico, ma le tematiche espresse sono fortemente realistiche e attuali. L'interpretazione, come in molte pellicole per bambini, appare a volte sopra le righe, accentuando la divisione tra protagonisti e antagonisti e suscitando un'ilarità in parte inaspettata. "Clifford" è infatti un film divertente, con un forte ritmo e dove azione e avventura non mancano.

Il grande cane rosso e Elizabeth, come viene esplicitato dalla voce narrante, sono due anime sole, unite dall'amore che li lega, così travolgente da coinvolgere tutti coloro che li sono vicino. La vita di ognuno che viene a contatto con l'esperienza di Elizabeth e Clifford, cambia, attraverso quella magia necessaria per trovare serenità nel proprio mondo. L'affetto che rende inseparabili Elizabeth e il cane non è solo l'incipit della storia, ma è anche il focus principale del film, che chiude il cerchio e dà la consapevolezza a un'intera città di ciò che conta realmente nella vita.

I bambini da cui bisogna sempre imparare

Amorevole e buono, "Clifford" riesce a trasformare tutto e tutti, simbolo della diversità dalla quale ci si allontana e che si attacca, e che invece andrebbe accolta. La diversità che contraddistingue il grande cane rosso non lo rende né pericoloso, né così lontano da quell'animale che si è sempre definito essere il miglior amico dall'uomo. Nel film Clifford salva la vita di Elizabeth e non solo, finché non è lui, in parte ignaro, ad aver bisogno di aiuto. E, alla fine, quasi nessuno manca all'appello per trarlo in salvo.

Con una regia lineare, una trama semplice e qualche risoluzione fantasiosa, ma coerente con il genere e il target di riferimento, "Clifford" è un film con la giusta dose di inventiva, simpatia e creatività. La fotografia ricalca anch'essa il livello cromatico, nitido e caldo, dei tipici film per bambini, dove ogni sequenza si traduce in un'esplosione di colori e vivacità. Una pellicola dove i piccoli spettatori sono gli stessi piccoli protagonisti, forti e coraggiosi, che hanno molto più da insegnare agli altri di quanto si potrebbe pensare.

Giorgia Terranova