Chris Hemsworth in un film distopico targato Netflix

Chris Hemsworth sarà uno dei protagonisti di “Spiderhead”, tratto da un racconto di George Saunders.

Chris Hemsworth ma non solo: un cast promettente

Netflix ha scelto un cast fenomenale per “Spiderhead”, composto dall’amatissimo Thor, Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett. L’adattamento di “Spiderhead”, tratto da un racconto di George Saunders, verrà diretto da Joseph Kosinski. La sceneggiatura sarà invece curata da Rhett Reese e Paul Wernick, sceneggiatori di “Zombieland” e “Deadpool”.

Kosinski sta girando questo suo prossimo film dopo aver diretto “Top Gun: Maverick” con Tom Cruise, che vanta Miles Teller come uno dei suoi elementi di spicco.

La trama

“Spiderhead” è ambientato in un futuro prossimo, quando ai detenuti viene offerta la possibilità di fare volontariato come soggetti medici nella speranza di accorciare le loro sentenze. L’attenzione è focalizzata su due prigionieri che diventano i pazienti di prova per farmaci che alterano le emozioni che costringono le due cavie ad affrontare il loro passato in una struttura gestita da un brillante visionario che supervisiona il programma.

Il film sarà prodotto da Eric Newman per Screen Arcade attraverso il primo accordo del produttore con Netflix, insieme a Chris Hemsworth; Oren Katzeff e Geneva Wasserman produrranno per i The New Yorker Studios e infine anche i Reese & Wernick contribuiranno alla produzione.

Il racconto di Saunders è stato pubblicato per la prima volta sul New Yorker e successivamente raccolto nella sua antologia bestseller, Tenth Of December.

Il cast

Hemsworth ha appena scritto “Extraction”, il film d’azione prodotto da AGBO che è diventato il film Netflix più visto di sempre, con un sequel in arrivo. Jurnee Smollett ha avuto un ruolo in “Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn” ed è la protagonista della serie tv “Lovecraft Country – La terra dei demoni”). Miles Teller ha interpretato il batterista protagonista del celebre “Whiplash”, lo ricordiamo anche per aver recitato nella saga cinematografica di “Divergent”, mentre lo vedremo in “Top Gun: Maverick” nel 2021.

Francesca Trovarelli

28/09/2020