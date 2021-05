Chick Fight: un tentativo maldestro di empowerment rosa

Raramente ci si imbatte in pellicole di un tale abnorme livello di scemenza; quando ciò avvenga, quasi che non sia davvero qualcosa da non mancare! L'idea di un "fight club" per sole donne costituirebbe, di per sé, una premessa sufficientemente appetibile; non fosse che, eccezione fatta per certe sequenze di combattimento davvero eccitanti, la storia non ambisce mai ad innnalzarsi se anche solo per un millimetro al di sopra di un banale diversivo.

Al di là dei dialoghi di un umorismo più goffo che acuto, il tentativo quand'anche onorevole di un empowerment rosa viene tradito da una scrittura mal eseguita, in aggiunta ad un atto registico che manca completamente il bersaglio.

Alec Baldwin arzillo con brio

Alec Baldwin, presumibilmente il lato più pregevole del film, è arzillo con brio. Nella parte di un bizzarro allenatore beone egli si muove con grazia ed energico fulgore, noncurante del suo stato di forma diremmo lontano dall'eccelso ma comunque sciente delle sue armi recitatorie sempre bene affilate. La compagine femminile (Malin Åkerman in primis), non potendo certamente brillare per doti interpretative menzionabili risulta tuttavia affiatata oltreché visualmente accattivante.

In definitiva, tolti pochi momenti di diletto quasi innegabile, nel complesso questa commedia d'azione diretta da Paul Leyden si risolve in uno sforzo vano per quanto lodevole di raffigurazione di un'idea di emancipazione della donna che risulta discretamente artefatto e non poi così convincente.

Mirko Tommasi