Chi è Will Estes? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore di “Blue Bloods”

Will Estes è un attore americano, nato e cresciuto a Los Angeles, negli Stati Uniti. Will è conosciuto per aver recitato nel film Blue Bloods, dove ricopre il ruolo di Jameson Jamie Reagan. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualche curiosità sulla sua vita: ecco tutto quello che c’è da sapere su Will Estes.

Chi è Will Estes

Nome : Will

: Will Cognome : Estes

: Estes Data di nascita : 21 ottobre 1978

: 21 ottobre 1978 Luogo di nascita : Los Angeles, Stati Uniti

: Los Angeles, Stati Uniti Segno zodiacale : Bilancia

: Bilancia Profilo Instagram ufficiale: @willestes101

Biografia

Will Estes è un attore americano nato il 21 ottobre 1978 a Los Angeles sotto il segno della Bilancia. Dopo aver completato il liceo ha frequentato il ‘Santa Monica College’ dove si è laureato in Letteratura inglese. Forse non tutti sanno che Will Estes è anche un atleta di Jiu-Jitsu. La carriera da attore di Will inizia quando lui era solo un bambino. Viene scelto infatti per essere il protagonista di alcuni spot commerciali. Successivamente, è il protagonista di una serie tv, Lassie, andata in onda tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 e ispirata alle avventure di Lessie. In quell’occasione Will Estes viene scelto in un gruppo di ben 700 candidati. La serie in questione si presenta come un vero e proprio trampolino di lancio per l’attore che nel corso degli anni ha avuto la possibilità di portare avanti una carriera ricca di grandi successi e soddisfazioni.

Tra le tante pellicole a cui Will Estes ha recitato non possiamo non citare U-571 e American Dreams, dove ricopre il ruolo di J.J. Pryor. Anche se il grande successo dell’attore è dato dalla serie Blue Bloods, dove recita nei panni di Jamie Reagan. Il grande talento di Will Estes ha portato l’attore a ricevere 4 nomination agli ‘Young Artist Awards’, delle quali 3 per la serie Lassie.

Lavoro – Blue Bloods

Come già anticipato, il grande successo di Will Estes è senza ombra di dubbio legato alla serie poliziesca Blue Bloods. Qui l’attore interpreta il ruolo di Jamie Regan, un giovane che, dopo essere entrato in Polizia, viene definito da tutti troppo puritano. Il motivo? Jamie è molto fedele alla giustizia, aspetto che lo rende antipatico agli occhi di tutti i suoi colleghi. Diventa un agente di pattuglia e, quando si avvicina il momento di una promozione, preferisce mantenere il suo grado.

Curiosità e Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Will Estes, e in particolar modo quella sentimentale, c’è da dire che al momento non si sa molto. L’attore preferisce infatti mantenere la sfera lavorativa da quella privata. Nonostante ciò, alcune indiscrezioni hanno confermato che Will Estes abbia avuto una storia con Jennifer Love Hewitt.

Secondo altre fonti, invece, pare che l’attore di Blue Bloods abbia avuto una storia con Rachel Boston. Nonostante i numerosi rumors a riguardo, i diretti interessati non hanno mai smentito né confermato il gossip in questione e non sono mai usciti allo scoperto.